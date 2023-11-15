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Diversão 0800

Festival BigStep: HZ sorteia pares de ingressos para evento em VV; veja como participar

Shows acontecem sábado (18) e domingo (19), no Boulevard Vila Velha, trazendo nomes como Gabriel, o Pensador, Raimundos e Paralamas do Sucesso
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 10:00

Paralamas do Sucesso e Raimundos são atrações de festival em Vila Velha
Paralamas do Sucesso e Raimundos são atrações de festival em Vila Velha Crédito: Divulgação
Os sorteios em comemoração ao aniversário de 2 anos de HZ não param! Nesta semana, 5 sortudos poderão concorrer a pares de ingressos para o Festival BigStep 2023. O evento ocorre no sábado (18) e domingo (19) e mais de 15 artistas se apresentam no Boulevard Vila Velha, no Jockey de Itaparica.
No primeiro dia, sobem ao palco Raimundos, Gabriel O Pensador, SambaSoul, Lane, Rodrigo Costa (Forfun), Pura Vida, Tropix, Maholic e Relima. No segundo, cantam Paralamas do Sucesso, Casaca, Rael, Budah, Chorou Bebel e André Prando.
Os ingressos já estão à venda no site Zig.Tickets e custam entre R$ 90 (meia/pista/por dia) e R$ 270 (camarote/inteira/para os dois dias).

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te ajudar. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando 5 pares de ingressos para o evento, sendo três pares para o dia 18 e dois para o dia 19.
Para concorrer, basta preencher o formulário abaixo e esperar o sorteio, que acontece na sexta (17) pela manhã. Os sorteados serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de sexta (17) e poderão retirar seus ingressos na sexta (17) ou no sábado (18). Boa sorte, galera!

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