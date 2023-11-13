Parque Moscoso abre exposição gratuita sobre saúde mental

Projeto "Envios Possíveis" consiste em oficinas de livre expressão a serviço da saúde mental. Crédito: Divulgação

Quem passar pelo mais tradicional parque do centro de Vitória, o Moscoso, vai se deparar com painéis de obras pintadas à mão, de 2 x 0,8 m, fruto do trabalho do projeto "Envios Possíveis".

A exposição está em cartaz até 25 de novembro e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Ao todo, estão estendidos cerca de 15 painéis nas estruturas de arco do parque.

O evento ainda pretende revisitar discussões acerca da arte e sua interface com a saúde mental em uma conversa aberta. Segundo a diretora criativa do projeto, artista plástica e psicanalista Renata Henriques, serão apresentados também cinco artistas: Letícia, Edson do Rosário, Jorge, Djalma e Petrus, que participaram ativamente das práticas.

"Eles entregaram um volumoso trabalho de repetição que afirma o desenvolvimento de um traço próprio, permitindo a construção de um estilo inconfundível."

A classificação indicativa do evento é livre, com entrada franca e o público contará também com QR Codes para acesso à audiodescrição da exposição.

O PROJETO

O projeto "Envios Possíveis" surge como uma conversa entre a livre expressão nos projetos de ateliês livres, oficinas de artistas contemporâneos e sessões cineclubistas. Está na sua segunda edição, que, em 2021, foi realizada com o público do abrigo para pessoas em situação de rua de Cariacica.

Há ainda um podcast de nome homônimo "Envios Possíveis" com registros dos encontros semanais na página do Spotify. Os áudios contém as gravações em off das práticas de ateliês de pintura e das demais oficinas de artistas capixabas convidados. E já conta com mais de 1,2 mil impressões.

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