Cariacica: dois bairros do município já contam com decoração de Natal

O Espírito Santo está em clima de festas de fim de ano. Após Anchieta, chegou a vez de Cariacica lançar suas decorações natalinas. A primeira delas foi inaugurada nesta quinta (9), na praça de Cariacica-Sede.
Nesta sexta (10), é dia do Natal de Luz aportar em Jardim América, no Parque da Biquinha. O evento gratuito começa às 19h, com chegada de Papai Noel e participação da banda de fanfarra Chocolate Banda Show. Serão espaços cheios de luzes e cores que prometem encantar crianças e adultos e atrair muitos visitantes.
A "belezura natalina" não para por aí. No município também haverá minivilas de Papai Noel na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande; e na Praça CEU, em Nova Rosa da Penha.
A decoração ainda chegará à entrada da cidade, na Avenida Mário Gurgel; na rotatória de Alto Lage e na Nova Orla de Cariacica, na região de Porto de Santana.
* Com informações da Prefeitura Municipal de Cariacica