Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  Cariacica: dois bairros do município já contam com decoração de Natal
Festas de fim de ano

Cariacica: dois bairros do município já contam com decoração de Natal

Nesta sexta (10), é dia do Natal de Luz aportar em Jardim América, no Parque da Biquinha. Cariacica-Sede ganhou a iluminação especial, que deve chegar a outros bairros da cidade
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 15:36

Bairros de Cariacica ganham iluminação especial de Natal Crédito: PMC
O Espírito Santo está em clima de festas de fim de ano. Após Anchieta, chegou a vez de Cariacica lançar suas decorações natalinas. A primeira delas foi inaugurada nesta quinta (9), na praça de Cariacica-Sede.
Nesta sexta (10), é dia do Natal de Luz aportar em Jardim América, no Parque da Biquinha. O evento gratuito começa às 19h, com chegada de Papai Noel e participação da banda de fanfarra Chocolate Banda Show. Serão espaços cheios de luzes e cores que prometem encantar crianças e adultos e atrair muitos visitantes.
A "belezura natalina" não para por aí. No município também haverá minivilas de Papai Noel na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande; e na Praça CEU, em Nova Rosa da Penha.
A decoração ainda chegará à entrada da cidade, na Avenida Mário Gurgel; na rotatória de Alto Lage e na Nova Orla de Cariacica, na região de Porto de Santana.
* Com informações da Prefeitura Municipal de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Cultura Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados