Papai Noel chega aos shoppings do ES em balão e até em trio elétrico

Papai Noel do Shopping Praia da Costa em 2022 Crédito: Divulgação

Em 2023, o Papai Noel resolveu aparecer um pouquinho mais cedo ao Espírito Santo, mas nada que reduza todo brilho e fantasia que envolvem a sua chegada. Apesar de outubro ainda não ter terminado, os shoppings da Grande Vitória já estão preparados para receber o Bom Velhinho. Desfile pelas ruas, com orquestra, com personagens infantis famosos e até um balão estão entre as formas como Noel vai surgir nos malls. E o calendário já começa neste domingo (29), em Vila Velha.

Antes até do Dia das Bruxas - comemorado no dia 31 de outubro -, o Shopping Praia da Costa recebe o Papai Noel no domingo (29), e ele não vem sozinho. Sua chegada será numa parada natalina com distribuição de balões e a presença do personagem Bita, do Mundo do Bita. A chegada vai inaugurar a decoração de Natal do espaço comercial, cujo destaque é um tobogã com 22 metros de comprimento, que vai do piso L2 ao L1.

Mas os cortejos não acontecem apenas nos malls. O Shopping Moxuara, em Cariacica, vai colocar Noel pra chegar num mini trio elétrico, que vai percorrer as ruas dos bairros vizinhos ao centro comercial. O passeio, com direito a noeletes, será no dia 4 de novembro, a partir das 15h. Após o passeio, a caravana chegará no shopping acompanhada de uma banda de fanfarra e personagens distribuindo balões.

No mesmo dia, o Papai Noel também chega no Shopping Vitória, que vai recebê-lo, a partir das 18h, com um concerto da Orquestra Allegretto na Praça Central do espaço. O destaque será a decoração inspirada no mundo da Disney, com direito a um Mickey gigante.

Papai Noel chegando no Shopping Vitória em 2022 Crédito: Camilla Baptistin

A chegada mais inusitada acontece no dia 5 de novembro, no Shopping Vila Velha. Por lá, o Papai Noel vai chegar a bordo de um balão. Tudo isso porque “Vila nas Alturas” é o tema da decoração de Natal do shopping. Quem for conferir, também pode aproveitar a roda gigante indoor com 10 metros de altura.

Na Serra, o Shopping Montserrat vai seguir o mesmo esquema que o Moxuara: um cortejo pelas ruas. No dia 12 de novembro, Papai Noel vai andar num trenzinho por Colina de Laranjeiras e a criançada pode participar do passeio. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet.

Noeletes vão acompanhar o Papai Noel no Shopping MontSerrat Crédito: Pedro Oliver/Divulgação

Vamos deixar de enrolação e trazer logo o calendário pra todo mundo se preparar e se encantar porque, querendo ou não, faltam menos de dois meses para o Natal.

SHOPPING PRAIA DA COSTA (VILA VELHA)

A chegada do Papai Noel no Shopping Praia da Costa terá cortejo de Natal, inauguração da decoração de Natal com o tema Mundo Bita e presença do personagem Bita. O destaque é um tobogã com 22 metros de comprimento, do piso L2 ao L1. Além disso, o cenário irá contar com personagens em 3D, árvore de Natal e diversos brinquedos interativos e gratuitos.



Chegada do Papai Noel: domingo (29), a partir das 16h



Como será: A partir das 15h, está previsto um aquecimento pelos corredores do shopping, com cortejo, parada natalina, distribuição de balões e a presença de personagens natalinos. Às 16h, acontece um espetáculo de dança e performance teatral na Pracinha do Praia, no Piso L1, onde 6 artistas caracterizados de duendes encantados receberão o personagem Bita e, juntos, convocarão o Papai Noel.





A partir das 15h, está previsto um aquecimento pelos corredores do shopping, com cortejo, parada natalina, distribuição de balões e a presença de personagens natalinos. Às 16h, acontece um espetáculo de dança e performance teatral na Pracinha do Praia, no Piso L1, onde 6 artistas caracterizados de duendes encantados receberão o personagem Bita e, juntos, convocarão o Papai Noel. Programação: Decoração de Natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador.





Decoração de Natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador. Horário de visitação: segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.





segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h. Encontro com o Bita: O personagem estará presente todos os sábados, de 29 de outubro a 23 de dezembro, de 15h às 15h30 | 16h às 16h30 | 17h às 17h30 | 18h às 18h30 | 19h às 19h30. O atendimento acontecerá por ordem de chegada.





O personagem estará presente todos os sábados, de 29 de outubro a 23 de dezembro, de 15h às 15h30 | 16h às 16h30 | 17h às 17h30 | 18h às 18h30 | 19h às 19h30. O atendimento acontecerá por ordem de chegada. Valor: atrações gratuitas; tobogã R$ 5, por descida.





atrações gratuitas; tobogã R$ 5, por descida. Endereço: Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Estacionamento gratuito aos domingos.

SHOPPING MOXUARA (CARIACICA)

No Shopping Moxuara, em Cariacica, o tema da decoração deste ano será “Presentes de Natal”. Na Praça de Eventos, piso L3, caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e a cozinha, que terá o cenário montado na varanda da Praça de Alimentação. Uma árvore de Natal de 15m de altura com diversos presentes coloridos complementa a decoração.

Chegada do Papai Noel: sábado (04), a partir das 15h



Como será: Um mini trio elétrico irá circular pelas ruas dos bairros ao redor do shopping, a partir das 15h, com o Papai Noel e as noeletes convidando todos para a festa.





Um mini trio elétrico irá circular pelas ruas dos bairros ao redor do shopping, a partir das 15h, com o Papai Noel e as noeletes convidando todos para a festa. Programação: Às 17h30, haverá uma caravana dentro do Shopping Moxuara, com banda fanfarra e personagens de Natal entregando balões. Às 19h, no Espaço Multiuso do piso L4, será apresentado um espetáculo de teatro contando a história dos presentes de Natal, quando chegará o Papai Noel para completar a festa e inaugurar a decoração temática. Visitação gratuita.



Às 17h30, haverá uma caravana dentro do Shopping Moxuara, com banda fanfarra e personagens de Natal entregando balões. Às 19h, no Espaço Multiuso do piso L4, será apresentado um espetáculo de teatro contando a história dos presentes de Natal, quando chegará o Papai Noel para completar a festa e inaugurar a decoração temática. Visitação gratuita. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

SHOPPING VITÓRIA

O Shopping Vitória traz toda a magia do universo Disney na decoração de Natal deste ano, que tem como tema Mickey e Seus Amigos. Além de uma árvore de 12 metros de altura, o cenário contará com um Mickey inflável gigante, decoração aérea e luzes de Led na Praça Central.



Chegada do Papai Noel: sábado (04), às 18h



Como será: Dando início aos festejos natalinos, Papai Noel chega na praça central acompanhado pelo show musical da orquestra Allegretto, personagens interativos e muitas surpresas para a criançada.





Dando início aos festejos natalinos, Papai Noel chega na praça central acompanhado pelo show musical da orquestra Allegretto, personagens interativos e muitas surpresas para a criançada. Programação: E como não pode faltar o tradicional registro do Natal, este ano o bom velhinho terá um lugar especial para receber os pequenos. A Casa do Papai Noel estará localizada no 1º piso, atrás da árvore de Natal. Além disso, todos os dias, de hora em hora, terá um show de luzes com trilha sonora da Disney, remetendo ao imaginário e à fantasia de suas produções cinematográficas. Na área externa do Shopping Vitória também terá um grande Mickey iluminado,





E como não pode faltar o tradicional registro do Natal, este ano o bom velhinho terá um lugar especial para receber os pequenos. A Casa do Papai Noel estará localizada no 1º piso, atrás da árvore de Natal. Além disso, todos os dias, de hora em hora, terá um show de luzes com trilha sonora da Disney, remetendo ao imaginário e à fantasia de suas produções cinematográficas. Na área externa do Shopping Vitória também terá um grande Mickey iluminado, Uma das atrações é o Encontro com os Personagens, onde a garotada terá a oportunidade de conhecer pessoalmente, tirar fotos e interagir com Mickey Mouse, Minnie, Pato Donald e Pateta. As sessões serão em frente à Riachuelo, no 2º piso e acontecerão nos dias: 11 e 12/11; 9 e 10/12 com Mickey e Minnie; 18 e 19/11 com Donald e Pateta. Os horários e informações de participação no Encontro poderão ser consultados no aplicativo do Shopping Vitória.





onde a garotada terá a oportunidade de conhecer pessoalmente, tirar fotos e interagir com Mickey Mouse, Minnie, Pato Donald e Pateta. As sessões serão em frente à Riachuelo, no 2º piso e acontecerão nos dias: 11 e 12/11; 9 e 10/12 com Mickey e Minnie; 18 e 19/11 com Donald e Pateta. Os horários e informações de participação no Encontro poderão ser consultados no aplicativo do Shopping Vitória. Outra atividade é o Trenó Interativo, uma atração de bilheteria solidária. Toda a renda arrecadada será destinada à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo - AMAES.





uma atração de bilheteria solidária. Toda a renda arrecadada será destinada à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo - AMAES. E realizando os sonhos de quem precisa, em parceria com os Correios, o Shopping Vitória vai receber a 34ª Edição da Campanha Papai Noel dos Correios , promovendo um Natal mais feliz para centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação, que acontece a partir do dia 09 de novembro, incentiva a doação de presentes atendendo aos pedidos das cartinhas escritas pelas crianças. O espaço estará localizado no 2º piso, próximo à C&A.





, promovendo um Natal mais feliz para centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação, que acontece a partir do dia 09 de novembro, incentiva a doação de presentes atendendo aos pedidos das cartinhas escritas pelas crianças. O espaço estará localizado no 2º piso, próximo à C&A. Em clima de Natal, todos os corredores do Shopping Vitória estarão decorados. E para refletir sobre a vida e o verdadeiro sentido do Natal, o Presépio em tamanho real estará localizado no 2º piso, próximo ao Acesso B.





Bazar: Há 17 anos o Shopping Vitória realiza o Bazar Solidário. Este ano, com o apoio do Instituto Americo Buaiz, 10 instituições estarão presentes na ação, que estará localizada no 1º piso, em frente à Riachuelo





Há 17 anos o Shopping Vitória realiza o Bazar Solidário. Este ano, com o apoio do Instituto Americo Buaiz, 10 instituições estarão presentes na ação, que estará localizada no 1º piso, em frente à Riachuelo Promoção: A partir do próximo sábado (04), a cada R$ 400,00 em compras, o cliente concorre a uma viagem com a família para Orlando. No total, serão 10 viagens sorteadas (limitado a uma por CPF). O regulamento poderá ser consultado no site e aplicativo do Shopping Vitória.





A partir do próximo sábado (04), a cada R$ 400,00 em compras, o cliente concorre a uma viagem com a família para Orlando. No total, serão 10 viagens sorteadas (limitado a uma por CPF). O regulamento poderá ser consultado no site e aplicativo do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória

SHOPPING JARDINS (VITÓRIA)

O tema deste ano do Shopping Jardins é “Natal no circo”.



Chegada do Papai Noel: sábado (4), a partir das 15h



Como será: Um espetáculo circense marca a chegada do Papai Noel no Shopping Jardins, às 15h. Com ele, vem uma turma do circo composta por palhaços, malabaristas e acrobatas. A partir do dia 10, o Papai Noel estará no Shopping Jardins todas as sextas (de 15h às 20h) e sábados (16h às 10h) até o dia 23 de dezembro. E também no domingo (24) de 16 às 19h.





Um espetáculo circense marca a chegada do Papai Noel no Shopping Jardins, às 15h. Com ele, vem uma turma do circo composta por palhaços, malabaristas e acrobatas. A partir do dia 10, o Papai Noel estará no Shopping Jardins todas as sextas (de 15h às 20h) e sábados (16h às 10h) até o dia 23 de dezembro. E também no domingo (24) de 16 às 19h. Programação: Na praça de alimentação do shopping, a partir das 12h, terá música ao vivo. O cantor capixaba Anthony Altoé, irá apresentar o melhor do pop rock nacional e internacional. O Papai Noel chega às 15h. A partir das 15h20, começa o show "O Impossível é a Nossa Prática".





Na praça de alimentação do shopping, a partir das 12h, terá música ao vivo. O cantor capixaba Anthony Altoé, irá apresentar o melhor do pop rock nacional e internacional. O Papai Noel chega às 15h. A partir das 15h20, começa o show "O Impossível é a Nossa Prática". Espetáculo: O evento circense é apresentado pelos Irmãos Kyosky, que já levaram o espetáculo por diversos países como Arábia Saudita, França, Suécia e Estados Unidos. O espetáculo conta com voos acrobáticos, acrobacias de solo, show de palhaços, malabares, apresentação em monociclos com sinos. Além de muita interação com o público. O evento é todo gratuito e aberto ao público.





O evento circense é apresentado pelos Irmãos Kyosky, que já levaram o espetáculo por diversos países como Arábia Saudita, França, Suécia e Estados Unidos. O espetáculo conta com voos acrobáticos, acrobacias de solo, show de palhaços, malabares, apresentação em monociclos com sinos. Além de muita interação com o público. O evento é todo gratuito e aberto ao público. Trenzinho: A partir das 14h, terá passeio de trenzinho para as crianças. O trenzinho vai circular pelo bairro de Jardim da Penha e os pontos de entrada e parada serão no Shopping Jardins e no Proeng Hall.





A partir das 14h, terá passeio de trenzinho para as crianças. O trenzinho vai circular pelo bairro de Jardim da Penha e os pontos de entrada e parada serão no Shopping Jardins e no Proeng Hall. Endereço: Shopping Jardins, localizado na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória.

SHOPPING VILA VELHA

No Shopping Vila Velha, o Papai Noel vai chegar a bordo de um balão. “Vila nas Alturas” é o tema da decoração de Natal do shopping e o balão que levará Noel ficará no estacionamento externo. Com 10 metros de altura, uma roda gigante indoor é um dos atrativos da decoração na Praça Central.



Chegada do Papai Noel: domingo (5), prevista para 16h



Como será: Após descer do balão, Papai Noel será cortejado até a Praça Central, onde vai ficar para receber as crianças.





Após descer do balão, Papai Noel será cortejado até a Praça Central, onde vai ficar para receber as crianças. Promoções: A partir do dia 14 de novembro começa a promoção “Compre & Concorra (cada R$ 600 em notas fiscais cadastradas dá direito a concorrer a um Corolla Cross zero km, com sorteio em 8/1/24). Já a partir do dia 05 de dezembro começa a promoção Compre & Ganhe (cada R$ 600 em notas fiscais cadastradas dá direito a retirar um panetone: uma unidade por CPF enquanto houver estoque)





A partir do dia 14 de novembro começa a promoção “Compre & Concorra (cada R$ 600 em notas fiscais cadastradas dá direito a concorrer a um Corolla Cross zero km, com sorteio em 8/1/24). Já a partir do dia 05 de dezembro começa a promoção Compre & Ganhe (cada R$ 600 em notas fiscais cadastradas dá direito a retirar um panetone: uma unidade por CPF enquanto houver estoque) Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Esp. Santo, Vila Velha

SHOPPING MESTRE ÁLVARO (SERRA)

A decoração deste ano tem o tema “Uma Aventura Polar”. Ursos polares animatrônicos irão invadir a praça do shopping, no piso L2, em um cenário de muita neve, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, durante o período de Natal o shopping receberá ainda uma pista de patinação no gelo no piso L3.



Chegada do Papai Noel: sábado (11), a partir das 16h

sábado (11), a partir das 16h Como será: Às 17h, haverá um cortejo formado por personagens e por uma banda fanfarra que passará por todos os pisos do shopping convidando o público. Na Praça de Eventos, todos se reunirão para o espetáculo teatral com o tema “Natal Congelante”, que terá início às 18h e finalizará com a chegada do personagem principal da festa: o Papai Noel.





Às 17h, haverá um cortejo formado por personagens e por uma banda fanfarra que passará por todos os pisos do shopping convidando o público. Na Praça de Eventos, todos se reunirão para o espetáculo teatral com o tema “Natal Congelante”, que terá início às 18h e finalizará com a chegada do personagem principal da festa: o Papai Noel. Programação: A partir das 16h, o público poderá aproveitar para fazer fotos com os personagens na decoração “Uma Aventura Polar”, que vai contar com ursos polares que se movimentam em tamanho real, um trenzinho que faz o circuito pelos elementos natalinos, a Casa do Papai Noel e muito mais. O valor para o passeio de trenzinho é de R$ 10,00 para duas voltas.





A partir das 16h, o público poderá aproveitar para fazer fotos com os personagens na decoração “Uma Aventura Polar”, que vai contar com ursos polares que se movimentam em tamanho real, um trenzinho que faz o circuito pelos elementos natalinos, a Casa do Papai Noel e muito mais. O valor para o passeio de trenzinho é de R$ 10,00 para duas voltas. Também haverá um espaço instagramável com ursos polares e local para as crianças depositarem cartinhas para o bom velhinho.





com ursos polares e local para as crianças depositarem cartinhas para o bom velhinho. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

SHOPPING MONTSERRAT (SERRA)

O tema “Doce Natal” vai contagiar a Praça de Eventos, piso L1, do empreendimento com muita magia. Diversos tipos de doces natalinos coloridos irão compor o cenário, que também terá bolas, ursos, além do trono do Papai Noel. Uma árvore interativa de 6 metros de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos.



Chegada do Papai Noel: domingo (12), a partir das 15h

domingo (12), a partir das 15h Como será: A chegada do Papai Noel acontecerá partir das 17h numa grande festa, com a inauguração de decoração temática.





A chegada do Papai Noel acontecerá partir das 17h numa grande festa, com a inauguração de decoração temática. Programação: Uma trenzinho irá circular pelo bairro Colina de Laranjeiras, a partir das 15h, com o Noel e personagens. O público também poderá participar desse momento no veículo, retirando ingressos gratuitos pelo site https://shre.ink/UQo1. O evento continua dentro do shopping, com cortejo, banda, distribuição de pipoca, e algodão doce.





Uma trenzinho irá circular pelo bairro Colina de Laranjeiras, a partir das 15h, com o Noel e personagens. O público também poderá participar desse momento no veículo, retirando ingressos gratuitos pelo site https://shre.ink/UQo1. O evento continua dentro do shopping, com cortejo, banda, distribuição de pipoca, e algodão doce. O shopping também vai realizar ainda um encontro de cachorros da raça Golden Retriever e seus tutores. Eles receberão tiaras natalinas e representarão as rennas do Noel.





Endereço: Shopping Montserrat, Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Visitação gratuita.

BOULEVARD VILA VELHA

A chegada do Papai Noel e cantatas de Natal prometem encantar e emocionar os visitantes do mall. A programação começa no dia 10 de dezembro com a chegada do Papai Noel ao som do coral da Sonatha Produções Musicais. Em seguida, ele irá percorrer os corredores até chegar à decoração, que este ano terá como tema “Bistrô de Noel” e promete surpreender o público.



Chegada do Papai Noel: 10 de dezembro, às 19h

10 de dezembro, às 19h Como será: Às 19h, Papai Noel chegará ao estacionamento do shopping, ao som do Coral da Sonatha Produções Musicais, sob comando do violinista Hariton Nathanailidis. Em seguida, acompanhado de uma fanfarra, irá percorrer os corredores do shopping até chegar à decoração





Às 19h, Papai Noel chegará ao estacionamento do shopping, ao som do Coral da Sonatha Produções Musicais, sob comando do violinista Hariton Nathanailidis. Em seguida, acompanhado de uma fanfarra, irá percorrer os corredores do shopping até chegar à decoração Programação: A partir de 10 de dezembro, o público irá poder curtir apresentações de coral gratuitas. A abertura ficará a cargo do recital da Home Music - Escola de música, no dia 11 de Dezembro, às 18h. Também vão se apresentar os corais do Hospital Evangélico, no dia 16; da escola Universo, no dia 17; da Igreja Batista Ágape, no dia 22; e a orquestra de Teclados, dia 20.





A partir de 10 de dezembro, o público irá poder curtir apresentações de coral gratuitas. A abertura ficará a cargo do recital da Home Music - Escola de música, no dia 11 de Dezembro, às 18h. Também vão se apresentar os corais do Hospital Evangélico, no dia 16; da escola Universo, no dia 17; da Igreja Batista Ágape, no dia 22; e a orquestra de Teclados, dia 20. O Clubinho Boulevard vai promover brincadeiras, atividades recreativas e muita diversão com temática natalina, aos sábados de novembro e dezembro.





vai promover brincadeiras, atividades recreativas e muita diversão com temática natalina, aos sábados de novembro e dezembro. Endereço: Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha



*Carla Nigro é aluna da 26ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria foi produzida sob a supervisão do editor Erik Oakes.