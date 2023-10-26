Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Conheça o chinelo flatform, tendência para o Verão 2024

Ele tem este nome justamente por sua característica de base reta e elevada, praticamente um design de chinelo tradicional com tiras mais largas e "gritando" conforto

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 19:16

Publicado em 

26 out 2023 às 19:16
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Chinelo Flatform
Chinelo Flatform Crédito: Not-me Shoes
Chegou a vez de falar do novo objeto de desejo das fashionistas: o flatform. Trata-se do chinelo mais desejado dos últimos tempos. Certamente vocês já viram ele passeando por aí.
Ele tem este nome justamente por sua característica de base reta e elevada, praticamente um design de chinelo tradicional com tiras mais largas e "gritando" conforto. As cores estão diversas, indo do dourado e prata até o branco tradicional ou multicoloridos.
O que está viciando a mulherada é exatamente essa característica somada ao estilo. O calçado é arrojado e imponente, gente. 
Chinelo Flatform
Chinelo Flatform Crédito: Not-me Shoes
Mas, se você está só de olho e com medo de usar e ousar, eu já corri aqui para te ensinar algumas dicas de estilo pra agregar esse queridinho aos seus looks de verão.
  • Na piscina: sabe o modelo branquinho ou colorido? Experimente usar com um maiô, uma saia pareô e uma bolsa de palha. Você vai adorar o resultado. Super arrumada e despojada
  • Para tardezinhas animadas: Pensa naqueles eventos descontraídos de verão. Um bate-papo com amigos, um almoço ou um barzinho no fim da tarde. Nesse caso, você pode escolher um metalizado prata ou dourado bem “glam“ mesmo. Use com um shortinho de alfaiataria ou jeans, um cropped ou tshirt
  • Para uma proposta mais arrumada: você pode usar com um vestidinho, uma calça mais curta de tecido ou quem sabe uma calça jeans com a barra dobradinha e uma camisa de linho.
Já imaginou né? Tenho certeza que você vai se render e não vai querer mais tirar do pé. Escolha sua produção favorita e arrase muito de flatform por aí !
Beijinhos e até a próxima semana.

Veja Também

Moda praia: o que estará em alta na estação mais quente em 2024

Metalizado volta como tendência primavera-verão 2024 e em novos tons e modelagens

Apricot Crush: conheça a cor para 2024

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados