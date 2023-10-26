Conheça o chinelo flatform, tendência para o Verão 2024

Chinelo Flatform Crédito: Not-me Shoes

Chegou a vez de falar do novo objeto de desejo das fashionistas: o flatform. Trata-se do chinelo mais desejado dos últimos tempos. Certamente vocês já viram ele passeando por aí.

Ele tem este nome justamente por sua característica de base reta e elevada, praticamente um design de chinelo tradicional com tiras mais largas e "gritando" conforto. As cores estão diversas, indo do dourado e prata até o branco tradicional ou multicoloridos.

O que está viciando a mulherada é exatamente essa característica somada ao estilo. O calçado é arrojado e imponente, gente.

Chinelo Flatform Crédito: Not-me Shoes

Mas, se você está só de olho e com medo de usar e ousar, eu já corri aqui para te ensinar algumas dicas de estilo pra agregar esse queridinho aos seus looks de verão.

Na piscina: sabe o modelo branquinho ou colorido? Experimente usar com um maiô, uma saia pareô e uma bolsa de palha. Você vai adorar o resultado. Super arrumada e despojada

sabe o modelo branquinho ou colorido? Experimente usar com um maiô, uma saia pareô e uma bolsa de palha. Você vai adorar o resultado. Super arrumada e despojada Para tardezinhas animadas: Pensa naqueles eventos descontraídos de verão. Um bate-papo com amigos, um almoço ou um barzinho no fim da tarde. Nesse caso, você pode escolher um metalizado prata ou dourado bem “glam“ mesmo. Use com um shortinho de alfaiataria ou jeans, um cropped ou tshirt

Pensa naqueles eventos descontraídos de verão. Um bate-papo com amigos, um almoço ou um barzinho no fim da tarde. Nesse caso, você pode escolher um metalizado prata ou dourado bem “glam“ mesmo. Use com um shortinho de alfaiataria ou jeans, um cropped ou tshirt Para uma proposta mais arrumada: você pode usar com um vestidinho, uma calça mais curta de tecido ou quem sabe uma calça jeans com a barra dobradinha e uma camisa de linho.

Já imaginou né? Tenho certeza que você vai se render e não vai querer mais tirar do pé. Escolha sua produção favorita e arrase muito de flatform por aí !