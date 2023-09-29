Metalizado volta como tendência primavera-verão 2024 e em novos tons e modelagens Crédito: Shutterstock

Ele vem com tudo para as próximas estações! O metalizado chega no mundo da moda presente não só nas cores tradicionais prata e dourado, mas também em cores vibrantes como o rosa pink e alaranjado, e traz com ele uma linha de brilhos e peças super estilosas, num conceito empoderado e marcante.

A novidade é que o metalizado agora vem com modelagens mais modernas e elegantes. Amarrações, blazer, corte em alfaiataria e cinturas bem marcadas vão ganhar o poder do brilho da tendência.

DICAS PARA ARRASAR NO LOOK

Vamos às dicas para incorporar a tendência ao nosso guarda-roupas? A primeira dica já é super importante. Deixe o metalizado ser a atração principal da sua produção. Não misture com outras texturas e peças com brilhos.

Aproveite pra usar em looks que você considera básico. Um bom jeans e uma blusa branca são ótimas peças que dá para coordenar com o brilho metalizado. Um short metalizado com uma blusa de seda no mesmo tom, também é uma ótima opção.



Outra ideia é investir numa peça conceito. Um blazer metalizado ou uma calça de alfaiataria! Fica lindo de viver e super moderno.

Se você tem dificuldade com o metalizado em uma peça de proporção e visibilidade grande, opte por adereços pra começar. Um sapato, um cinto ou outro acessório dentro da tendência vai dar um up na produção. Você também pode começar com a make e o esmalte.

MONOCROMÁTICO EM METALIZADO

Sucesso total! O metalizado em peças únicas ou em conjuntos são o ponto forte dessa tendência. Abuse de peças marcantes e arrojadas e não tenha medo do brilho.

No pé, neutralize com nude, bege ou com o mesmo tom cor da produção. Nos acessórios, a mesma ideia.

Dá para usar tênis com o metalizado? Claro que dá! Essa desconstrução é super interessante. Use uma calça metalizada com t-shirt e tênis, ou quem sabe um blazer com jeans e tênis. Vai arrasar na produção.

É isso! Se jogue sem medo e em acordo com seu gosto. Seja em peças grandes e marcantes ou pequenas e delicadas, vale a pena se jogar na tendência.