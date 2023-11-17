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Carnaval

De feijoada a ensaio: confira festas das escolas de samba de Vitória em novembro

Entre os destaques, feijoada, encontro de baterias, ensaios de rua e na quadra. Agitos animarão região metropolitana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 09:00

Passistas da MUG
Passistas da MUG Crédito: Divulgação
As escolas de samba de Vitória já estão no tradicional esquenta para os desfiles oficiais, que acontecem de 2 a 4 de fevereiro de 2024. Entre as festas programadas para novembro, estão as tradicionais feijoada e os ensaios de rua e de quadra espalhados pela Grande Vitória.
Na sexta (17), a escola de samba Chegou o Que Faltava recebe a MUG para seu ensaio de rua, às 20h, em frente à Quadra da Interativa, em Goiabeiras, Vitória. No sábado (18), a Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos para o desfile do próximo ano.
E para animar o domingo (19), a Pega no Samba realiza sua feijoada com a presença da bateria da escola, do intérprete Thiago Brito e dos cantores Lilian Lomeu, Tstinha e andin Soares. Os ingressos custam a partir de R$ 60 no site Brasil Ticket. Também no domingo, a MUG recebe a Mocidade da Praia, com entrada a R$ 10.
A Unidos da Piedade faz seu ensaio geral na terça (21) com a presença da bateria e segmentos da escola, a partir das 19h30, na Fonte Grande, Vitória.

AGENDE-SE

  • SEXTA-FEIRA (17/11)
  • Chegou o que Faltava faz ensaio de rua
  • Horário: 20h
  • Local: Av. Fernando Ferrari, 2241 - Goiabeiras, Vitória
  • Participação especial: Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Entrada gratuita
  • SÁBADO (18/11)
  • Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos
  • Horário: 16h
  • Local: Rua Presidente Arthur Bernardes, Caratoíra. Vitória.
  • Entrada gratuita.
  • DOMINGO (19/11)
  • MUG recebe Mocidade da Praia
  • Horário: 19h
  • Local: R. Mourisco. Glória, Vila Velha.
  • Ingressos: R$ 10.
  • Pega no Samba realiza a Feijoada do Pega
  • Horário: 13h - Feijoada liberada até às 16h.
  • Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
  • Atrações: Lilian Lomeu, Tstinha, Andin Soares, intérprete Thiago Brito e bateria da escola.
  • Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no site Brasil Ticket 
  • TERÇA-FEIRA (21/11)
  • Horário: 19h30
  • Local: Fonte Grande, em Vitória.
  • Entrada gratuita.

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