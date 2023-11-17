De feijoada a ensaio: confira festas das escolas de samba de Vitória em novembro

Passistas da MUG Crédito: Divulgação

As escolas de samba de Vitória já estão no tradicional esquenta para os desfiles oficiais, que acontecem de 2 a 4 de fevereiro de 2024. Entre as festas programadas para novembro, estão as tradicionais feijoada e os ensaios de rua e de quadra espalhados pela Grande Vitória.

Na sexta (17), a escola de samba Chegou o Que Faltava recebe a MUG para seu ensaio de rua, às 20h, em frente à Quadra da Interativa, em Goiabeiras, Vitória. No sábado (18), a Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos para o desfile do próximo ano.

E para animar o domingo (19), a Pega no Samba realiza sua feijoada com a presença da bateria da escola, do intérprete Thiago Brito e dos cantores Lilian Lomeu, Tstinha e andin Soares. Os ingressos custam a partir de R$ 60 no site Brasil Ticket. Também no domingo, a MUG recebe a Mocidade da Praia, com entrada a R$ 10.

A Unidos da Piedade faz seu ensaio geral na terça (21) com a presença da bateria e segmentos da escola, a partir das 19h30, na Fonte Grande, Vitória.

AGENDE-SE

SEXTA-FEIRA (17/11)

Chegou o que Faltava faz ensaio de rua

Horário: 20h

Local: Av. Fernando Ferrari, 2241 - Goiabeiras, Vitória

Participação especial: Mocidade Unida da Glória (MUG)

Entrada gratuita

SÁBADO (18/11)



Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos

Horário: 16h

Local: Rua Presidente Arthur Bernardes, Caratoíra. Vitória.



Entrada gratuita.

DOMINGO (19/11)

MUG recebe Mocidade da Praia



Horário: 19h



Local: R. Mourisco. Glória, Vila Velha.

Ingressos: R$ 10.

Pega no Samba realiza a Feijoada do Pega



Horário: 13h - Feijoada liberada até às 16h.

Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.



Atrações: Lilian Lomeu, Tstinha, Andin Soares, intérprete Thiago Brito e bateria da escola.

Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no site Brasil Ticket

