De feijoada a ensaio: confira festas das escolas de samba de Vitória em novembro

As escolas de samba de Vitória já estão no tradicional esquenta para os desfiles oficiais, que acontecem de 2 a 4 de fevereiro de 2024. Entre as festas programadas para novembro, estão as tradicionais feijoada e os ensaios de rua e de quadra espalhados pela Grande Vitória.
Na sexta (17), a escola de samba Chegou o Que Faltava recebe a MUG para seu ensaio de rua, às 20h, em frente à Quadra da Interativa, em Goiabeiras, Vitória. No sábado (18), a Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos para o desfile do próximo ano.
E para animar o domingo (19), a Pega no Samba realiza sua feijoada com a presença da bateria da escola, do intérprete Thiago Brito e dos cantores Lilian Lomeu, Tstinha e andin Soares. Os ingressos custam a partir de R$ 60 no site Brasil Ticket. Também no domingo, a MUG recebe a Mocidade da Praia, com entrada a R$ 10.
A Unidos da Piedade faz seu ensaio geral na terça (21) com a presença da bateria e segmentos da escola, a partir das 19h30, na Fonte Grande, Vitória.
AGENDE-SE
- SEXTA-FEIRA (17/11)
- Chegou o que Faltava faz ensaio de rua
- Horário: 20h
- Local: Av. Fernando Ferrari, 2241 - Goiabeiras, Vitória
- Participação especial: Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Entrada gratuita
- SÁBADO (18/11)
- Novo Império faz ensaio de rua com apresentação dos protótipos
- Horário: 16h
- Local: Rua Presidente Arthur Bernardes, Caratoíra. Vitória.
- Entrada gratuita.
- DOMINGO (19/11)
- MUG recebe Mocidade da Praia
- Horário: 19h
- Local: R. Mourisco. Glória, Vila Velha.
- Ingressos: R$ 10.
- Pega no Samba realiza a Feijoada do Pega
- Horário: 13h - Feijoada liberada até às 16h.
- Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
- Atrações: Lilian Lomeu, Tstinha, Andin Soares, intérprete Thiago Brito e bateria da escola.
- Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no site Brasil Ticket
- TERÇA-FEIRA (21/11)
- Horário: 19h30
- Local: Fonte Grande, em Vitória.
- Entrada gratuita.