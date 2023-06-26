"Mulheres de Areia" ganha edição especial na tela da Globo

O romance de Marcos e Ruth volta à telinha da Globo Crédito: TV GLOBO / CEDOC

Sucesso dos anos 1990, a novela "Mulheres de Areia" está de volta às telinhas da Rede Globo, a partir desta segunda-feira (23), em uma edição especial. A obra de Ivani Ribeiro, lançada em 1993, será reexibida na primeira semana em carona com ‘Chocolate com Pimenta’, logo após o ‘Jornal Hoje’.

Preparado para a Edição Especial da trama? Separamos os principais destaques das tramas que compõem a novela para já te deixar no ritmo do sucesso.

CAUSA AMBIENTAL

Ambientada em Pontal D’Areia, um dos temas mais importantes da novela, além da relação das gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Gloria Pires, é a discussão ambiental em torno da poluição da água das praias. Virgílio Assunção (Raul Cortez) é um empresário bem-sucedido que detém uma grande pousada na região, e visa transformar a cidade em um polo turístico, para lucrar ainda mais.

Porém, seu cunhado, o prefeito Breno Soares (Daniel Dantas), quer impedir que esse plano vá adiante. O político, muito idealista e humanitário, descobre que as águas da praia de Pontal estão poluídas. Após um surto de cólera, o gestor da cidade decide proibir o banho de mar, provocando a revolta de Virgílio.

Edição Especial de ‘Mulheres de Areia’ estreia 0nesta segunda-feira (23), na foto, Daniel Dantas (Breno Soares) e Raul Cortez (Virgílio Assunção) Crédito: TV GLOBO / Bazilio Calazans

Mas Breno não fica sozinho na disputa contra o empresário. Tônia (Andrea Beltrão), a destemida dona de um bazar, e o médico Munhoz (Edwin Luisi), que alimenta um amor platônico por ela, são alguns dos que se comprometem com a causa socioambiental.

OVELHA NEGRA DA FAMÍLIA

Virgílio também é contrariado dentro de casa. Sua filha mais nova, Malu (Vivianne Pasmanter), culpa o pai pela morte de seu noivo e o afronta sempre que pode.

Em meio às situações inusitadas que ela arma para manter a pose de filha rebelde, a jovem acaba se apaixonado pelo fazendeiro Alaor (Humberto Martins) e os dois vivem um divertido romance. “A gente tinha uma liberdade grande de improvisação. Foi ali que eu conheci a Vivi. É o que eu costumo chamar de química, quando um ator e uma atriz têm uma disponibilidade total para fazer seus personagens”, relembra Humberto Martins sobre o papel.

A personagem Malu, vivida por Viviane Pasmanter Crédito: TV GLOBO / Divulgação

VIDA NA CIDADE E NA PRAIA

No núcleo mais urbano do folhetim, também está o sócio de Virgílio, Sampaio (Adriano Reis), que mantém uma corretora no Rio de Janeiro. Casado com a irreverente Juju (Nicette Bruno), que tenta copiar o refinamento da esposa de Virgílio, Clarita Assunção (Susana Vieira), ele é pai da ambiciosa Andrea (Karina Perez) e da meiga Carola (Alexandra Marzo).

Enquanto isso, os pescadores da vila de Pontal sofrem altas cobranças de taxas de Donato (Paulo Goulart), dono dos barcos a quem precisam se sujeitar. Para os momentos de descontração, eles frequentam o bar do Alemão (Jonas Bloch) ou o restaurante de Joel (Evandro Mesquita), ponto de encontro sempre movimentado por rodas de violão.

Edição Especial de ‘Mulheres de Areia’ estreia 0nesta segunda-feira (23), na foto, Gloria Pires (Raquel) e Sebastião Vasconcelos (Floriano) Crédito: TV GLOBO / Divulgação

DESAFIO DE VIVER GÊMEAS

Ao relembrar ‘Mulheres de Areia’, Gloria Pires comenta como foi dar diferentes personalidades às gêmeas que interpretava, e como essa dualidade foi recebida pelos telespectadores, em 1993. “A maioria das pessoas amava a Ruth, pela ética e suavidade, mas a Raquel, com a sua ironia, se divertindo com as próprias vilanias, tinha também o seu público. Uma obra original da nossa talentosíssima Ivani Ribeiro, que se despediu da gente pouco mais de dois anos depois. A novela, dirigida magistralmente por Wolf Maia, Ignacio Coqueiro e Carlos Magalhães foi um fenômeno, fazia sucesso com todas as faixas etárias”, afirma a atriz.



A tecnologia usada na novela, inovadora para a época, possibilitou que Gloria contracenasse com ela mesma. Ela revela que foi um grande exercício interpretar as duas irmãs. “Era extremamente trabalhoso fazer as cenas entre as gêmeas, demandando várias horas para a realização de uma única cena. Era preciso atenção aos mínimos detalhes. Sem falar quando as duas personagens começaram a assumir as identidades uma da outra” recorda.

Para tornar críveis os momentos em que as personagens Ruth e Raquel contracenavam, foram pesquisadas diversas técnicas de duplicação de imagem, e a dublê Graziela di Laurentis também gravou as cenas de costas e perfil das irmãs.

Entre os desafios citados por Gloria para a execução deste trabalho, conciliar a jornada materna e as gravações na locação da praia, que fica cerca de três horas do Rio de Janeiro, em Tarituba, talvez tenha sido o maior deles. Sua filha, Anttónia, tinha 4 meses e mamava no peito quando as gravações começaram. “Tinha que me desdobrar com aquela quantidade de texto, cuidar da Cleo, que tinha 8 para 9 anos, e eu fazia uma pequena mudança semanalmente, para gravar na locação, amparada por Antônio Padilha. Minha mãe faleceu no meio da novela, meu pai, que já estava com Parkinson há alguns anos, veio morar conosco”, comenta a protagonista. “Foi intenso! A resposta do público foi linda e fico feliz cada vez que ainda hoje citam as gêmeas.”