Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • 7 Maravilhas do ES: Frade e a Freira é o sexto monumento revelado
Turismo

7 Maravilhas do ES: Frade e a Freira é o sexto monumento revelado

Conjunto granítico de 683 metros de altitude se destaca na paisagem com sua silhueta. Vem conhecer esta beleza natural do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 15:00

7 Maravilhas do ES: Frade e a Freira é o sexto monumento revelado
7 Maravilhas do ES: Frade e a Freira é o sexto monumento revelado Crédito: TV Gazeta
O monumento natural O Frade e A Freira é a sexta Maravilha do Espírito Santo revelada. Localizado no Sul do Espírito Santo, entre os municípios de Itapemirim, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, o conjunto granítico de 683 metros de altitude se destaca na paisagem com sua silhueta, que, segundo a lenda, tem formato de um frade e uma freira que se apaixonaram enquanto trabalhavam na catequização dos índios. O amor proibido foi eternizado em rocha.
Sua beleza pode ser admirada de vários ângulos, principalmente por quem passa pela BR-101, na altura do pedágio de Rio Novo do Sul. Atualmente há um único acesso de carro até bem perto do Frade, que é pela cidade de Itapemirim, ainda na BR.
Mas para quem tem disposição, são 683 metros de altura que guardam uma área impressionante de muito verde, o que faz do local um grande atrativo para os amantes de trilhas.
A visita até a pedra é gratuita e pode ser feita em qualquer dia da semana e horário. A recomendação é que evitem o horário noturno, porque não há iluminação adequada e pode oferecer risco aos visitantes.
Existe até um projeto na região chamado giro 360, que, como diz o nome, contorna a pedra em sua totalidade, alcançando 12km de caminhada. A galera da bike adora encarar esse desafio.
A região também oferece hospedagens paradisíacas.  Há locais com visão de frente para o Frade, a 1 quilômetro e meio apenas do topo. São 7 chalés para hospedagem. Nos finais de semana e feriado são oferecidos almoço para os não hóspedes. Quem quiser ir até o restaurante com grupos maiores, pode agendar pelo telefone (28) 99958-6993, o mesmo da pousada.
Com um visual destes, não tem como não eleger o Frade e a Freira como uma das Maravilhas do ES, não concorda?
  • Catorze monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.

  • MARAVILHAS REVELADAS
  • Terceira Ponte (veja a matéria aqui)
  • Pedra Azul (veja a matéria aqui)
  • Convento da Penha (veja a matéria aqui)
  • Dunas de Itaúnas (veja a matéria aqui)
  • Buda de Ibiraçu  (veja a matéria aqui)
  • Frade e a Freira

  • DEMAIS CONCORRENTES
  • Falésias de Marataízes
  • Catedral de Vitória
  • Basílica de Santo Antônio
  • Galpão das Paneleiras
  • Farol Santa Luzia
  • Cachoeira da Fumaça
  • Pico da Bandeira
  • Mestre Álvaro

Veja Também

7 Maravilhas do ES: Buda de Ibiraçu é o quinto monumento revelado

7 Maravilhas do ES: Dunas de Itaúnas é o quarto destino revelado; veja vídeo

7 Maravilhas do ES: Convento da Penha é o terceiro monumento revelado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Turismo Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados