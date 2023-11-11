7 Maravilhas do ES: Frade e a Freira é o sexto monumento revelado Crédito: TV Gazeta

O monumento natural O Frade e A Freira é a sexta Maravilha do Espírito Santo revelada. Localizado no Sul do Espírito Santo, entre os municípios de Itapemirim, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, o conjunto granítico de 683 metros de altitude se destaca na paisagem com sua silhueta, que, segundo a lenda, tem formato de um frade e uma freira que se apaixonaram enquanto trabalhavam na catequização dos índios. O amor proibido foi eternizado em rocha.

Sua beleza pode ser admirada de vários ângulos, principalmente por quem passa pela BR-101, na altura do pedágio de Rio Novo do Sul. Atualmente há um único acesso de carro até bem perto do Frade, que é pela cidade de Itapemirim, ainda na BR.

Mas para quem tem disposição, são 683 metros de altura que guardam uma área impressionante de muito verde, o que faz do local um grande atrativo para os amantes de trilhas.

A visita até a pedra é gratuita e pode ser feita em qualquer dia da semana e horário. A recomendação é que evitem o horário noturno, porque não há iluminação adequada e pode oferecer risco aos visitantes.

Existe até um projeto na região chamado giro 360, que, como diz o nome, contorna a pedra em sua totalidade, alcançando 12km de caminhada. A galera da bike adora encarar esse desafio.

A região também oferece hospedagens paradisíacas. Há locais com visão de frente para o Frade, a 1 quilômetro e meio apenas do topo. São 7 chalés para hospedagem. Nos finais de semana e feriado são oferecidos almoço para os não hóspedes. Quem quiser ir até o restaurante com grupos maiores, pode agendar pelo telefone (28) 99958-6993, o mesmo da pousada.