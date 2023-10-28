7 Maravilhas do ES: Buda de Ibiraçu é o quinto monumento revelado

Buda Gigante em Ibiraçu Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Ainda tão recente na vida dos capixabas, mas já com tanta importância para o Espírito Santo: o Buda Gigante de Ibiraçu é a nossa quinta maravilha do ES revelada. Uma estrutura enorme, erguida entre 2018 e 2020, e que chama atenção não só pelo tamanho físico, mas também pela grandiosa e necessária mensagem de paz, união e respeito às diferenças. O próximo destino será revelado no Em Movimento no dia 11 de novembro, a partir das 14h10 na TV Gazeta.

O monumento, considerado o maior Buda do Ocidente, fica localizado às margens da BR 101, na entrada do Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu, há cerca de 65 quilômetros de Vitória. Para se ter uma ideia da grandiosidade, são cerca de 350 toneladas de estrutura esculpida detalhadamente no auge dos seus 35 metros de altura.

Entre as curiosidades do local, está o fato de que mais de 40 pessoas participaram da construção do grande Buda. Além disso, o artista responsável por coordenar esse trabalho todo chama-se Genésio Gomes de Moura, de 65 anos. Inclusive, Gomes é conhecido por criar esculturas gigantes em todo o Brasil.

A chegada do grande Buda também influenciou diretamente na renda do município de Ibiraçu. A economia local cresceu, atraindo pessoas de todo o mundo para a região, fortalecendo o comércio e estabelecimentos do entorno. Inclusive, há cafés e restaurantes que levam a cultura budista através da gastronomia.

Entre as delícias típicas asiáticas servidas no local, é possível se aventurar no tempura soba, um crocante de legumes fritos que ficam por cima de uma massa tradicional asiática molhada em uma sopa. Outra opção é o Curry, uma sopa oriental com arroz e gengibre.

Respeitar e compreender o próximo, ficar feliz com a vitória do outro, plantar o bem para colher o bem. Esses são só alguns ensinamentos budistas que podemos levar pra vida, independente da crença ou religião. Por isso, é claro que uma maravilha capixaba desse tamanho iria reservar muitas sabedorias e curiosidades.

AS MARAVILHAS NA DISPUTA