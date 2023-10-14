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Somos capixabas

7 Maravilhas do ES: Convento da Penha é o terceiro monumento revelado

Localizado em Vila Velha, o imponente templo é o local mais visitado do Espírito Santo;  A quarta maravilha capixaba será revelada no próximo sábado (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 15:01

Convento da Penha
Convento da Penha Crédito: Vitor Jubini
O nosso seleto grupo das 7 Maravilhas Capixabas acaba de ganhar mais um integrante: o Convento da Penha. Considerado o local mais visitado do Espírito Santo, é possível observar a grandeza deste monumento, localizado em Vila Velha, de vários ângulos e pontos da Grande Vitória. No próximo sábado (21), a quarta maravilha será anunciada no Em Movimento, a partir das 14h10 na TV Gazeta. 
Sua presença pode ser completada tanto de uma das avenidas mais movimentadas da Capital, a Reta da Penha, como também da Terceira Ponte, também consagrada como uma maravilha do ES. Além da beleza, o Convento também é recheado de história e curiosidade, como por exemplo, a sua localização.
Tudo começou pelas mãos do espanhol Frei Pedro Palácios, quando ele trouxe uma imagem da Virgem Maria e se instalou em uma pequena gruta no pé do morro. Reza a lenda que, algumas vezes, a imagem sumia e aparecia no topo do morro. Por conta disso, o religioso ficou convencido de que ali no alto seria o lugar ideal para construir o templo. Inclusive, o frei encomendou de Portugal uma imagem de Nossa Senhora da Penha que até hoje está no local.
Outra curiosidade é que a igreja teria “impedido” algumas invasões no Estado. Segundo historiadores, quando os holandeses tentaram invadir Vila Velha, eles deram de cara com o Convento da Penha. Ao se deparar com a construção, os estrangeiros acharam que se tratava de um forte, se assustaram e desistiram da invasão.
O Convento da Penha começou a ser construído por volta de 1558, em uma área de mais de 600 mil metros quadrados. Desde então, o local é considerado um orgulho capixaba, símbolo do Espírito Santo e da nossa história. Sua importância está não só no turismo, mas também no paisagismo do Estado. Merecida a conquista como uma das 7 maravilhas do ES!
Vista da janela do Convento da Penha
Vista da janela do Convento da Penha Crédito: Arquivo AG

AS MARAVILHAS VOTADAS

Catorze monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.

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