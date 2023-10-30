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TV Gazeta muda nomes do ES1 e ES2 para Gazeta Meio Dia e Boa Noite ES

Mudanças já acontecem nesta segunda (30) com o objetivo de reforçar o novo slogan "O Tempo Todo Com Você"
Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 11:29

TV Gazeta rebatiza telejornais:
TV Gazeta rebatiza telejornais: "Gazeta Meio Dia" e "Boa Noite ES" Crédito: Divulgação/TV Gazeta
Novidades na tela da TV Gazeta! A partir desta segunda-feira (30), dois líderes de audiência ganham novos nomes para seguir fazendo parte da jornada diária dos capixabas. Os telejornais ES 1 e ES 2 passam a se chamar “Gazeta Meio Dia” e “Boa Noite ES”, respectivamente. O "Bom Dia ES" segue com o mesmo nome.
A proposta é mostrar que os conteúdos do telejornalismo acompanham a jornada diária dos mais de 3,8 milhões de telespectadores. E tem mais: a partir de agora, o Boa Noite ES terá alcance estadual, sem mais a edição regional.
“Podemos dizer que a TV Gazeta continuará sendo o principal radar de notícias para os telespectadores. No ‘Bom Dia ES’ e no ‘Boa Noite ES’ falamos com o Espírito Santo por inteiro, ajudando as pessoas no começo e no final do dia com as informações que mais lhes impactam. Já o ‘Gazeta Meio Dia’ segue com o mesmo compromisso e com as duas edições que o telespectador já conhece, sendo uma para a Grande Vitória e outra para as regiões Norte, Noroeste e Sul”, diz o editor-chefe de Telejornalismo, Bruno Dalvi.

PRESENÇA CONSTANTE

O “Gazeta Meio Dia” terá apresentação de Rafaela Marquezini para a edição exibida na Grande Vitória e na Região Serrana. Na edição regional, exibida para 66 municípios e com equipes próprias em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, a apresentação será de Aurélio de Freitas. 
O “Boa Noite ES” terá Daniela Abreu na apresentação para todo o Estado. A exemplo do “Bom Dia ES”, o telejornal noturno pretende levar à casa das pessoas uma visão ampla do que acontece nos quatro cantos do Estado.
“A marca do nosso jornalismo é esse compromisso com as pessoas. Por isso, mais do que mudar o nome de dois dos nossos telejornais, estamos fazendo um convite ao público para se informar conosco, também, através do g1 ES, dos canais de distribuição do WhatsApp e até mesmo do Globoplay. O jornalismo da TV Gazeta é uma presença para todo o dia do capixaba”, destaca o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer.

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