Globo vende todas as cotas de patrocínio para o 'BBB 24'

BBB 24 está chegando em janeiro Crédito: Divulgação/Globo

O "Big Brother Brasil 24" nem começou e já está bombando. Marcado para começar no dia 8 de janeiro de 2024, o reality já está com todas as cotas de patrocínio comercializadas. O anúncio foi feito pela própria emissora apontando diversas marcas que passam por materiais de limpeza, marketplace, produtos de higiene, cervejaria, montadoras de veículo, consórcio, apostas, comida e até de plataforma de rede social.

“Mais uma vez, temos a enorme alegria de comemorar o excelente desempenho comercial do BBB. O alto índice de renovações e de novas marcas que optaram por patrocinar o programa ressalta a relevância do BBB, tanto para o público quanto para as marcas, e a grande experiência da Globo em produzir realities de sucesso. Só a Globo tem no Brasil essa capacidade sensacional de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, o que se transforma em um verdadeiro canhão de engajamento para as marcas”, declara Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo.

A Globo credita o sucesso das vendas aos números de audiência e repercussão nas redes sociais. "O ‘BBB 23’ foi visto por mais de 150 milhões de pessoas e acumulou quase 60 milhões de tweets, com explosões de interação que fizeram as conversas nas redes sociais crescerem mais de 4.200% até três dias depois de uma ação. Nos perfis oficiais do programa, foram quase 4 bilhões de visualizações no Instagram e 64 bilhões no TikTok", detalha a emissora no comunicado.

“Em um cenário de atenção absolutamente pulverizada, só uma programação como a da TV Globo, com esse alcance simultâneo sensacional, é capaz de extrapolar as plataformas desse jeito”, explica Manzar.