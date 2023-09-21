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Ex-BBB Lucas Bissoli atende pelo SUS em UBS de Vila Velha

Capixaba, que voltou para a faculdade de Medicina em julho, postou nas redes sociais fotos na unidade de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 10:25

Estudante de medicina, ex-BBB Lucas Bissoli faz atendimento no SUS
Estudante de medicina, ex-BBB Lucas Bissoli faz atendimento no SUS Crédito: Instagram/@bissolilucas
O ex-BBB Lucas Bissoli segue em mais uma etapa na carreira. O capixaba, que voltou para a faculdade de Medicina em julho deste ano, começou a clinicar em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) de Vila Velha, no Espírito Santo. Em suas redes sociais, ele compartilhou fotos no local. "Nada acontece por acaso; cada passo tem um propósito”, escreveu na legenda.
Em conversa com a Quem, a assessoria do capixaba informou que Lucas está no oitavo período e faz os atendimentos sendo supervisionado por um professor. "Ele sai realizado por poder contribuir de alguma forma com aquela comunidade carente, tanto quanto das necessidades atuais quando na prevenção de doenças", diz a nota enviada ao site da Globo.
Estudante de medicina, ex-BBB Lucas Bissoli faz atendimento no SUS
Estudante de medicina, ex-BBB Lucas Bissoli faz atendimento no SUS Crédito: Instagram/@bissolilucas
Lucas anunciou seu retorno à faculdade de Medicina em julho, num post no Instagram. O capixaba havia trancado o curso para entrar no Big Brother Brasil e se mostrou empolgado com o retorno aos estudos. "É sobre amar o que se faz. Voltei!", escreveu na legenda.
Nos comentários, ele recebeu elogios da namorada, a também ex-BBB Eslovênia Marques. "Meu futuro médico é incrível. Muito orgulhosa de você. Te amo muito", disse Eslô.
"Parabéns meu amigo! Você é um exemplo. Parabéns mesmo!", também comentou Gil do Vigor na postagem.

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