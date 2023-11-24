Capixaba ganha 3 prêmios em concurso de talento e beleza e dedica para avó

Luma Frisso, estudante capixaba de 16 anos conquistou três premiações no concurso Beleza Fashion Brasil, realizado entre os dias 16 e 18 de novembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Crédito: Bhia Corrêa

Luma Corrêa Frisso, estudante capixaba de 16 anos, que também foi Miss Espírito Santo Fashionista 2022, conquistou três premiações no concurso Beleza Fashion Brasil, realizado entre os dias 16 e 18 de novembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ao todo, 120 candidatos de todo o país concorreram nas categorias mini, juvenil, pré-teen, teen e miss Américas.

Depois de disputar na categoria teen com 26 candidatos de várias partes do país, a jovem foi premiada como Miss Brasil Teen Fashionista, Miss Teen Brasil Talento e Miss Américas Teen. Ainda sem acreditar, Luma contou ao g1 que agora pretende alcançar voos mais altos.

Tinha gente do Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo e Rio. Me senti extremamente feliz! E muito orgulhosa de toda a minha trajetória. Além do sentimento de gratidão por todos os que tornaram esse sonho possível.

Lima Frisso, de 16 anos Crédito: Bhia Corrêa

A jovem cantou durante o concurso a música 'Se eu não te amasse tanto assim' de Ivete Sangalo. O próximo passo agora, segundo ela, é representar o Brasil em concursos internacionais.

TALENTO VEM DE FAMÍLIA

O pai de Luma, o médico Thanguy Gomes Friço disse que o talento da filha mais nova vem de família. Isso porque a mãe de sua esposa, a dermatologista Patrícia de Mello Corrêa Friço, também foi miss no passado.

"Estou muito orgulhoso. Ela sempre foi muito dedicada e uma coisa interessante é que a avó dela materna foi miss Lavras, em Minas Gerais. Ela faleceu de câncer muito cedo e a Luma não a conheceu. Patrícia sempre contava que sua avó foi miss e a Luma dizia: 'eu também vou ser miss'", disse o Thanguy.

Lima Frisso, de 16 anos Crédito: Bhia Corrêa

Luma disse que as premiações e participações em concursos de talento e beleza são uma forma de homenagear a avó.

"Desde criança minha mãe me contava as histórias da minha avó nesse ramo da beleza, e sobre a paixão dela pelos concursos. Então meu incentivo para entrar nesse mundo Miss, foi de me sentir mais próxima da minha avó de alguma forma. Tenho certeza que ela está muito orgulhosa de mim, de onde ela estiver. O Miss pra mim é algo de extrema importância porque é como se fosse uma homenagem pra ela", disse Luma.

A avó de Luma, Eunice de Mello Corrêa, foi miss Lavras em Minas Gerais aos 18 anos. Ela morreu de câncer de mama aos 66 anos e não conheceu a neta.

PREPARAÇÃO

Thays e Ivete do Espírito Santo, que atuaram na preparação de Luma para o concurso disseram que o trabalho incluiu desde a preparação de postura, passarela, expressão corporal, entrevista em inglês até a escolha dos trajes e treinamento para entrevistas.

"É uma preparação de anos. A Luma está com a gente desde novinha e sempre enxergamos um potencial artístico nela. Graças a Deus podemos explorar com mais amplitude buscando sempre a evolução dela, o nome do estado e enaltecer a cultura do Espírito Santo", disse Thays.