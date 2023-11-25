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Dani Calabresa e Paulo Vieira deixam quadros no BBB 24

Humoristas não conseguiram conciliar agendas com o programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 09:42

Paulo Vieira recebe Cristian e ironiza preconceito de participantes do BBB 23
Paulo Vieira no BBB 23 Crédito: Globo/Twitter @nicolasmuniztv
Dani Calabresa e Paulo Vieira não farão parte dos quadros do BBB 24. Segundo a assessoria do reality da Globo, a atração terá "novos quadros e novos talentos no humor". Uma das motivações seria o conflito de agenda, conforme informações disponibilizadas pelos próprios humoristas.
De acordo com o jornal O Globo, Paulo Vieira deixará o "Big Terapia" e se dedicará a outros projetos, como as gravações da série "Pablo e Luisão" e ser um dos jurados do "The Masked Singer Brasil". Além disso, ele trabalha na edição da nova temporada do "Avisa lá que eu vou", do GNT.
Dani Calabresa também terá outros compromissos. Sem comandar o "CAT BBB", ela encenará um musical em São Paulo, um espetáculo de humor e participará de um quadro no Caldeirão com Mion.
A estreia do BBB 24 está marcada para o dia 8 de janeiro na emissora.

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