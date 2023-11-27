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Entrevista

Ana Hickmann revela que pai batia na mãe: 'Jurei que nenhum homem me faria isso'

Ao Domingo Espetacular apresentadora falou sobre denúncia de agressão contra o marido, Alexandre Correa, a quem chamou de "covarde"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 05:39

Ana Hickmann falou pela primeira vez após denunciar o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ela revelou que seu pai batia em sua mãe durante sua infância. "Ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa", falou. "Jurei que nenhum homem me faria isso."
A apresentadora mostrou uma cicatriz na mão e disse que o machucado foi resultado de uma das vezes em que o pai agrediu a mãe e ela tentou intervir.
Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa
Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Domingo Espetacular/TV Record
Hickmann disse que a mãe, vítima de violência doméstica, esteve na casa dela depois do episódio de agressão que sofreu. "Eu falei: 'mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez'", relatou. A apresentadora disse que entrou com um pedido de divórcio por meio da lei Maria da Penha.
Ela relembrou a briga que aconteceu no dia 11 de novembro em Itu, na casa onde mora. Ela disse que estava tendo uma conversa com o filho Alezinho na cozinha sobre mudanças que aconteceriam na vida da família, já que o casamento não andava bem.
A apresentadora reiterou diversas vezes que brigas verbais eram comuns no relacionamento. Segundo Hickmann, Alexandre começou a briga dizendo que ela não podia falar desse assunto com o filho.
"Admitir os problemas foi o que ele não gostou", relata. Ela explica que a discussão começou a ficar mais acalorada e que o filho começou a gritar para que parassem. O ex-marido teria começado a chamá-la de "louca" para Alezinho.
O menino, de 9 anos, foi levado para um anexo da casa por funcionários que trabalham para o casal. De acordo com Hickmann, Alexandre começou a ir para cima dela e tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.

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