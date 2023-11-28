Luísa Sonza diz que fará nova música sobre Chico Moedas: 'Talvez até um álbum inteiro'

Chico e Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin

A cantora Luísa Sonza falou que pretende gravar uma nova música dedicada a Chico Moedas, seu ex-namorado. Em entrevista ao De Frente com a Blogueirinha, nesta segunda-feira (27), a artista disse que cogita fazer uma nova faixa ao seu último relacionamento, que rendeu uma canção no disco recente "Escândalo Íntimo".

Ao ser questionada se pretende fazer uma nova versão de "Penhasco" -hit de seus dois discos anteriores sobre términos intensos -, Luísa disse brincando que irá "falar mal" e que a história talvez renda um "álbum inteiro": "Na outra vez [com Whindersson], o penhasco foi bem maior. Não dá pra comparar, são coisas diferentes. Esse último não foi importante. Vai ter música falando mal, com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro."

Além disso, ela contou que seu ex-marido Whindersson Nunes pediu desculpas por suas atitudes no período em que ainda estavam juntos. Luísa afirmou que não se arrepende de ter escrito "Penhasco" para o humorista, com quem tem uma relação amigável atualmente.