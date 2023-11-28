Seu Jorge recebe título de Embaixador da Cultura Brasileira dado pelo MinC

Seu Jorge em ação no filme "Marighella" Crédito: Paris Filmes

O Ministério da Cultura (MinC) criou, nesta segunda-feira, 27, o título de Embaixador da Cultura Brasileira e Seu Jorge é o primeiro a ser condecorado com o título. A criação da honraria se deu por meio da Portaria n° 95, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 27.

De acordo com o MinC, o título reconhece a destacada e importante trajetória de Seu Jorge nos diferentes campos das artes. "Ator que participou, assim como outros, do processo de fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro, Seu Jorge também possui consolidada carreira musical com sucesso no Brasil e no exterior", diz nota do Ministério.

Segundo a Portaria, o título não garante cargo remunerado. "O exercício do título de Embaixador da Cultura Brasileira é considerado prestação de serviço público relevante, não remunerado e não acarreta no reconhecimento de vínculo de trabalho", registra o documento.

Na prática, o que acontece é que o homenageado com o título licencia automaticamente, ao aceitar a honraria, seus direitos de imagem à União, que vai poder veiculá-las livremente, sem ônus à União. "A expectativa é que Seu Jorge possa, a partir de sua atuação e projeção nacionais e internacionais, apoiar na construção de ações que fortaleçam os laços com os países do continente africano, do Caribe e da diáspora, por meio do cinema, da música e da arte", diz nota do MinC.