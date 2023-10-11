Capixaba Dudu MC concorre ao Prêmio Multishow 2023

Dudu é o representante do Espírito Santo no Prêmio Multishow 2023 Crédito: Instagram@dudumc

concorre na recém-criada Categoria Brasil, com a faixa "Mensagem", que conta com feat de Menor MC e Kailê. Mas calma que ainda esta é a segunda etapa até que o rapper se consolide como finalista. E tem talento capixaba "pocando" no Prêmio Multishow 2023. Revelação do trap nacional, e cria de Itararé (Vitória), Dudu concorre na recém-criadacom a faixa, que conta com feat de Menor MC e Kailê. Mas calma que ainda esta é a segunda etapa até que o rapper se consolide como finalista.

Como assim? Após uma seleção da Academia Multishow, Dudu está disputando com outros 27 nomes o posto de finalista na categoria.

Uma enquete está rolando na internet para escolher as músicas mais votadas por região. Dessa votação saem os cinco que concorrerão ao troféu do Prêmio Multishow 2023.

Os finalistas regionais serão revelados domingo (15). O resultado final de tudo será divulgado na cerimônia marcada para 7 de novembro, com transmissão da Rede Globo (TV Gazeta), Multishow e Globoplay.

MUDANÇAS

Mas pode surgir uma dúvida: como Dudu foi escolhido para representar o Espírito Santo em meio a tantos talentos da cena local? A seleção partiu de uma grande mudança pensada para o Prêmio Multishow em 2023, ano em que completa 30 anos.

Para esta edição, a Academia Prêmio Multishow dobrou de tamanho, com mais de 900 integrantes, que passam a ter um peso maior na votação. O grupo é composto por pessoas ligadas à indústria musical, com diversidade de gênero, raça, gêneros musicais e região. Resumindo: novos acadêmicos foram selecionados em todos os estados do país na intenção de (cada vez mais) descentralizar a premiação do eixo Rio/São Paulo.

No caso dos novos acadêmicos do ES, a TV Gazeta deu um suporte na escolha. A emissora (afiliada da Rede Globo no Estado) selecionou 15 nomes representativos da cena musical capixaba, como músicos, produtores (musicais e artísticos), pessoas ligadas ao meio jornalístico (assessores de imprensa e repórteres setorizados) e radiofônico. Desses, o Multishow selecionou dez, que se firmaram como novos acadêmicos.

Os capixabas responsáveis pela escolha de Dudu para representar o Estado no Prêmio Multishow, e eleitos para a Academia, foram: Guilherme Cysne, Felipe Morais Perdigão Gama, Lúcia Marins, Isabella Nogueira Laiber, Leonardo Cardoso Oliveira, Márcio Alves Rodrigues, Peterson Cardoso de Jesus, Priscila Gama, Rodolfo Simor Xavier Ferreira e Sandra Vasconcelos.

Tatá Werneck será uma das apresentadoras do Prêmio Multishow Crédito: Maurício Fidalgo/Globo/Divulgação

Outra novidade para 2023 é que a categoria Artista do Ano será decidida por seus próprios pares. O vencedor será eleito por artistas indicados em todas as categorias. A votação acontecerá em cabines localizadas no tapete vermelho da cerimônia, que acontecerá na Junesse Arena (Rio de Janeiro).