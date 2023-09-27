  • Budah e Dudu MC são destaques do 2° Prêmio da Música Capixaba; veja os vencedores
Noite de premiação

Budah e Dudu MC são destaques do 2° Prêmio da Música Capixaba; veja os vencedores

Premiação aconteceu no Teatro Universitário (Ufes), nesta terça-feira (26), e consagrou nomes como Dudu MC, Budah, Gastação Infinita e Tibery. O sambista Edson Papo Furado foi o grande homenageado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 14:37

O rapper Dudu MC levou o troféu de
O rapper Dudu MC levou o troféu de "Melhor Álbum" Crédito: Cláudio Postay
A noite da última terça-feira (27) foi de gala para a música capixaba. A segunda edição do Prêmio da Música Capixaba - o Grammy da música capixaba - revelou os melhores artistas e profissionais em 24 categorias. Os trabalhos que concorreram neste ano foram lançados durante o ano de 2022.  Repleto de muito brilho, os principais artistas do Estado lotaram o Teatro Universitário (Ufes), no bairro Goiabeiras, em Vitória, para prestigiar a premiação, que, neste ano, homenageou o sambista Edson Papo Furado.
Budah e Dudu MC foram os destaques da noite. A cantora levou o maior número de troféus, sendo um de Melhor Música, com “Quando eu te olhei”, do projeto "Colors", e outro de Melhor Videoclipe por “Reis e Rainhas em Bel-Air", em parceria com Cesar MC e Bk. 
Dudu MC dividiu o prêmio mais esperado da noite, de Melhor Álbum, com Mukeka di Rato. A banda de rock venceu com "Boiada Suicida" e o rapper disputou com o  “2002”. Nas redes sociais do Prêmio, o artista fez questão de dedicar o troféu a todos que contribuíram para sua carreira.
“Queria dedicar esse prêmio a todos os envolvidos nesse trabalho, todo mundo que fez parte desse projeto incrível. E também a minha família, a minha mãe, minha namorada, os meus fãs, vocês são responsáveis por isso aqui”, disse Dudu.

2º Prêmio da Música Capixaba

Banda autoral de Cariacica, a Gastação Infinita venceu na categoria Revelação. "Foi lindo demais. Ganhar esse prêmio representou anos de esforço da banda e também de toda a nossa rede de apoio. Agradeço os nossos amigos, parentes, todos que apoiam e ajudam muito a gente a conseguir receber esse prêmio com todo esse prestígio na festa linda que foi ontem", declarou o baixista Hecthor Murilo Breda Ribeiro.

HOMENAGEADO

Com o intuito de contribuir para fortalecer a identidade cultural do Espírito Santo, a noite ainda contou com uma bela homenagem a Edson Papo Furado, uma lenda viva do samba capixaba. O artista subiu ao palco com a esposa Alice Ruz, filhos e netos para a celebração. “Eu nem sei o que dizer. Vocês venceram de mil a zero”, disse ele bastante emocionado.
Confira abaixo os vencedores da 2º edição do Prêmio da Música Capixaba:
  • PRODUTOS MUSICAIS 

  • MELHOR ÁLBUM
  • Dudu - “2002” (VENCEDOR)
  • Mukeka di Rato - “Boiada Suicida” (VENCEDOR)
  • Nogueira - “Avenida Saudade”
  • Solveris - “Coisa Popular”

  • MELHOR ARTE VISUAL
  • Anelis Assumpção - Álbum: “Sal”. Artista Visual: Kika Carvalho (VENCEDOR)
  • Bad Feels Club - EP: “Badland”. Artista Plástica: Amanda Miranda
  • Dudu - Álbum: “2002”. Fotógrafa: Ellen Ribeiro, Direção de Arte: Victor Corrêa, Designer: Lucas Pazos 
  • Novelo - Single: “A Festa”. Artista: Barbarete

  • MELHOR COMPOSIÇÃO
  • Akilla - “Carta pro Stephan”
  • Eloá Puri - “Você não me conhece”(VENCEDOR)
  • Fabriccio - “Grajaú Girl” (VENCEDOR)
  • W.I. part. V.G - “Manifesto” 

  • MELHOR EP
  • Anastácia - “Anastácia (Remix)” (VENCEDOR)
  • Coral Guarani Kuara'y Retxakã - “Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea
  • Lamart - “Administrando”
  • Lisergia Tropical - “A Lisergia Tropical”

  • MELHOR MÚSICA
  • Ada Koffi - “Sabor”
  • Akilla, Rod3030 e Biab - “Diamante Negro”
  • Budah - “Quando eu te olhei” (VENCEDOR)
  • Pedro de Alcântara e Bebê Kramer - “No mesmo barco”

  • MELHOR VIDEOCLIPE
  • Budah, Cesar MC e Bk’ - “Reis e Rainhas em Bel-Air”. Direção: Sthefany Barros (VENCEDOR)
  • Dan Abranches feat. Gabriela Brown - “Nó”. Direção: Magu
  • Rodrigo Novo - “Voltar o Dia". Direção: Edu Donna
  • Sambasoul - “De Repente”. Direção: Edu Donna

  • DESTAQUES ARTÍSTICOS 

  • ARTISTA SOLO OU DUO
  • Afronta (VENCEDOR)
  • Budah 
  • Cesar MC
  • Fabriccio

  • DJ
  • Karolla (VENCEDOR)
  • Mr. Dedus
  • Paolla B
  •  WC no Beat

  • GRUPO OU BANDA
  • Aurora Gordon
  •  Bloco Afrokizomba 
  • Casaca (VENCEDOR)
  • Chorou Bebel

  • IMPACTO SOCIAL
  • Instituto Cultural das Montanhas
  • Instituto Manguerê (VENCEDOR)
  • Instituto Serenata D'Favela 
  • Instituto Todos os Cantos

  • INSTRUMENTISTA
  • Geremias Rocha
  • Jacqueline Lima (VENCEDOR)
  • JaySant'
  • Joabe Reis (VENCEDOR)

  • INTÉRPRETE
  • Anderson Ventura
  • André Prando 
  • Bella Mattar
  • Luiza Dutra (VENCEDOR)

  • LGBTQIAPN+
  • Afronta 
  • DJ Úrsula Pussynail (VENCEDOR)
  • Roberta de Razão
  • Ury

  • LINGUAGENS URBANAS
  • Budah 
  • Cesar MC (VENCEDOR)
  • Conteúdo Paralelo
  • Vk Mac

  • PRODUTOR MUSICAL
  • Barol Beats e Felipe Gama - “Detonautas Roque Clube e Herança Negra - Não existe Salvador da Pátria”
  • Daniel Silva - “Eloá Puri - Luare” (VENCEDOR)
  • Moyz - “Dudu - 2002”
  • Tibery - “Budah - Quando eu te olhei” (VENCEDOR)

  • REVELAÇÃO
  • Ada Koffi 
  • Beth MC
  • Gastação Infinita (VENCEDOR)
  • Quarteto Zuri

  • VOZES NEGRAS
  • Afari
  • Elaine Vieira (VENCEDOR)
  •  Eugênio Goulart
  • Monique Rocha

  • DESTAQUES TÉCNICOS 

  • DIRETOR DE PALCO
  • Billy Marreiro
  • Dhonas Cordeiro
  • Negoleo
  • Viturino (VENCEDOR)

  • LUTHIER
  • Adriel Estevão Pagoto 
  • Alexandre Barcelos
  • Pablo e Ursula Moá
  • Waldez (VENCEDOR)

  • PRODUTORA EXECUTIVA DE PROJETOS MUSICAIS
  • Adalgisa Rosa 
  • Dani Nogueira
  • Naiara Abdalla
  • Sandrinha Vasconcellos (VENCEDOR)

  • ROADIE
  • Daniel Roadie 
  • Felipe Caixote
  • Jonatan Kunsch (VENCEDOR)
  • Luigi Alegro (VENCEDOR)

  • TÉCNICO DE LUZ
  • Fábio Prieto
  • Heitor Wyatt 
  • Julio Sunderhus (VENCEDOR)
  • Toninho dos Anjos 

  • TÉCNICO DE SOM - ESTÚDIO
  • Felipe Artioli
  • Igor Comério (VENCEDOR)
  • Rodolfo Simor
  • Xande Barcelos

  • TÉCNICO DE SOM - SHOW
    • Buia 
    • Daniel Seraphim (VENCEDOR)
    • Markinho Brasil
    • Ronald Igidio

2º Prêmio da Música Capixaba

