Budah e Dudu MC são destaques do 2° Prêmio da Música Capixaba; veja os vencedores

A noite da última terça-feira (27) foi de gala para a música capixaba. A segunda edição do Prêmio da Música Capixaba - o Grammy da música capixaba - revelou os melhores artistas e profissionais em 24 categorias. Os trabalhos que concorreram neste ano foram lançados durante o ano de 2022. Repleto de muito brilho, os principais artistas do Estado lotaram o Teatro Universitário (Ufes), no bairro Goiabeiras, em Vitória, para prestigiar a premiação, que, neste ano, homenageou o sambista Edson Papo Furado.
Budah e Dudu MC foram os destaques da noite. A cantora levou o maior número de troféus, sendo um de Melhor Música, com “Quando eu te olhei”, do projeto "Colors", e outro de Melhor Videoclipe por “Reis e Rainhas em Bel-Air", em parceria com Cesar MC e Bk.
Dudu MC dividiu o prêmio mais esperado da noite, de Melhor Álbum, com Mukeka di Rato. A banda de rock venceu com "Boiada Suicida" e o rapper disputou com o “2002”. Nas redes sociais do Prêmio, o artista fez questão de dedicar o troféu a todos que contribuíram para sua carreira.
“Queria dedicar esse prêmio a todos os envolvidos nesse trabalho, todo mundo que fez parte desse projeto incrível. E também a minha família, a minha mãe, minha namorada, os meus fãs, vocês são responsáveis por isso aqui”, disse Dudu.
2º Prêmio da Música Capixaba
Banda autoral de Cariacica, a Gastação Infinita venceu na categoria Revelação. "Foi lindo demais. Ganhar esse prêmio representou anos de esforço da banda e também de toda a nossa rede de apoio. Agradeço os nossos amigos, parentes, todos que apoiam e ajudam muito a gente a conseguir receber esse prêmio com todo esse prestígio na festa linda que foi ontem", declarou o baixista Hecthor Murilo Breda Ribeiro.
HOMENAGEADO
Com o intuito de contribuir para fortalecer a identidade cultural do Espírito Santo, a noite ainda contou com uma bela homenagem a Edson Papo Furado, uma lenda viva do samba capixaba. O artista subiu ao palco com a esposa Alice Ruz, filhos e netos para a celebração. “Eu nem sei o que dizer. Vocês venceram de mil a zero”, disse ele bastante emocionado.
Confira abaixo os vencedores da 2º edição do Prêmio da Música Capixaba:
- PRODUTOS MUSICAIS
- MELHOR ÁLBUM
- Dudu - “2002” (VENCEDOR)
- Mukeka di Rato - “Boiada Suicida” (VENCEDOR)
- Nogueira - “Avenida Saudade”
- Solveris - “Coisa Popular”
- MELHOR ARTE VISUAL
- Anelis Assumpção - Álbum: “Sal”. Artista Visual: Kika Carvalho (VENCEDOR)
- Bad Feels Club - EP: “Badland”. Artista Plástica: Amanda Miranda
- Dudu - Álbum: “2002”. Fotógrafa: Ellen Ribeiro, Direção de Arte: Victor Corrêa, Designer: Lucas Pazos
- Novelo - Single: “A Festa”. Artista: Barbarete
- MELHOR COMPOSIÇÃO
- Akilla - “Carta pro Stephan”
- Eloá Puri - “Você não me conhece”(VENCEDOR)
- Fabriccio - “Grajaú Girl” (VENCEDOR)
- W.I. part. V.G - “Manifesto”
- MELHOR EP
- Anastácia - “Anastácia (Remix)” (VENCEDOR)
- Coral Guarani Kuara'y Retxakã - “Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea
- Lamart - “Administrando”
- Lisergia Tropical - “A Lisergia Tropical”
- MELHOR MÚSICA
- Ada Koffi - “Sabor”
- Akilla, Rod3030 e Biab - “Diamante Negro”
- Budah - “Quando eu te olhei” (VENCEDOR)
- Pedro de Alcântara e Bebê Kramer - “No mesmo barco”
- MELHOR VIDEOCLIPE
- Budah, Cesar MC e Bk’ - “Reis e Rainhas em Bel-Air”. Direção: Sthefany Barros (VENCEDOR)
- Dan Abranches feat. Gabriela Brown - “Nó”. Direção: Magu
- Rodrigo Novo - “Voltar o Dia". Direção: Edu Donna
- Sambasoul - “De Repente”. Direção: Edu Donna
- DESTAQUES ARTÍSTICOS
- ARTISTA SOLO OU DUO
- Afronta (VENCEDOR)
- Budah
- Cesar MC
- Fabriccio
- DJ
- Karolla (VENCEDOR)
- Mr. Dedus
- Paolla B
- WC no Beat
- GRUPO OU BANDA
- Aurora Gordon
- Bloco Afrokizomba
- Casaca (VENCEDOR)
- Chorou Bebel
- IMPACTO SOCIAL
- Instituto Cultural das Montanhas
- Instituto Manguerê (VENCEDOR)
- Instituto Serenata D'Favela
- Instituto Todos os Cantos
- INSTRUMENTISTA
- Geremias Rocha
- Jacqueline Lima (VENCEDOR)
- JaySant'
- Joabe Reis (VENCEDOR)
- INTÉRPRETE
- Anderson Ventura
- André Prando
- Bella Mattar
- Luiza Dutra (VENCEDOR)
- LGBTQIAPN+
- Afronta
- DJ Úrsula Pussynail (VENCEDOR)
- Roberta de Razão
- Ury
- LINGUAGENS URBANAS
- Budah
- Cesar MC (VENCEDOR)
- Conteúdo Paralelo
- Vk Mac
- PRODUTOR MUSICAL
- Barol Beats e Felipe Gama - “Detonautas Roque Clube e Herança Negra - Não existe Salvador da Pátria”
- Daniel Silva - “Eloá Puri - Luare” (VENCEDOR)
- Moyz - “Dudu - 2002”
- Tibery - “Budah - Quando eu te olhei” (VENCEDOR)
- REVELAÇÃO
- Ada Koffi
- Beth MC
- Gastação Infinita (VENCEDOR)
- Quarteto Zuri
- VOZES NEGRAS
- Afari
- Elaine Vieira (VENCEDOR)
- Eugênio Goulart
- Monique Rocha
- DESTAQUES TÉCNICOS
- DIRETOR DE PALCO
- Billy Marreiro
- Dhonas Cordeiro
- Negoleo
- Viturino (VENCEDOR)
- LUTHIER
- Adriel Estevão Pagoto
- Alexandre Barcelos
- Pablo e Ursula Moá
- Waldez (VENCEDOR)
- PRODUTORA EXECUTIVA DE PROJETOS MUSICAIS
- Adalgisa Rosa
- Dani Nogueira
- Naiara Abdalla
- Sandrinha Vasconcellos (VENCEDOR)
- ROADIE
- Daniel Roadie
- Felipe Caixote
- Jonatan Kunsch (VENCEDOR)
- Luigi Alegro (VENCEDOR)
- TÉCNICO DE LUZ
- Fábio Prieto
- Heitor Wyatt
- Julio Sunderhus (VENCEDOR)
- Toninho dos Anjos
- TÉCNICO DE SOM - ESTÚDIO
- Felipe Artioli
- Igor Comério (VENCEDOR)
- Rodolfo Simor
- Xande Barcelos
- TÉCNICO DE SOM - SHOW
- Buia
- Daniel Seraphim (VENCEDOR)
- Markinho Brasil
- Ronald Igidio