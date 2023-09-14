Edson Papo Furado é o homenageado do Prêmio da Música Capixaba 2023

Edson Papo Furado será homenageado no Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram@edsonpapofurado

O Prêmio da Música Capixaba - cuja segunda edição acontece em 26 de setembro, no Teatro Universitário (Ufes) - escolheu o sambista Edson Papo Furado para receber a homenagem na cerimônia de 2023.

Nascido em 25 de março de 1939, Papo Furado é uma lenda viva do samba capixaba. Nascido em Serra-Sede, Edson, que começou desde cedo a se envolver com as rodas de congo do município, é um artista singular e que encara a vida de um jeito bem-humorado.

Papo Furado ganhou grande destaque como primeiro intérprete da Unidos da Piedade. É um dos fundadores da tradicional escola de samba, no ano de 1955, da qual é considerado o intérprete de honra. Com seus passos lentos, senso de humor apurado e samba na alma, se constituiu no grande baluarte não somente na história da Piedade, mas do próprio samba do Estado. Já compôs diversos sambas-enredo para a Piedade e gravou nove álbuns, com composições próprias e clássicos do samba.

Sua trajetória no samba o levou a fazer shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e até em Portugal. Papito, como também é conhecido, mora em Vitória desde 1945, onde conheceu o samba nos bares, ritmo que entrou de vez em sua vida no Rio de Janeiro.

"Passei 26 anos entre Rio e Vitória. Lá, minha casa era a Lapa e aqui é a rua Sete. Aqui, quando a gente batia um samba, a polícia levava. Fui preso quatro vezes na mesma noite", lembrou em uma entrevista.

HOMENAGEM

Papo Furado foi destaque do documentário "Anjo Preto" (2007), de Gui Castor, que retrata a história e trajetória da velha guarda do samba capixaba. Em 2010, foi eleito Embaixador do Samba pelo projeto Samba com Gentileza, idealizado por Raimundo de Oliveira. Em 2011, foi feito uma homenagem ao artista através da criação do bloco Arrastando Papo.

No Carnaval de Vitória de 2015, Edson foi homenageado pela Piedade, inclusive desfilando em um carro alegórico, nos 60 anos da agremiação. Em 2018, Edson Papo Furado foi um dos homenageados na sessão solene realizada na Assembleia Legislativa (Ales), em alusão ao Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro.

PREMIAÇÃO

O Prêmio da Música Capixaba realizou várias fases para o desenvolvimento da premiação: desde pré-indicações, levantamento de informações, curadoria, voto popular e voto de classe musical para a escolha dos vencedores.