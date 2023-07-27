Prêmio da Música Capixaba 2023 divulga finalistas; confira lista

Está chegando a hora de curtir o "Oscar" da Indústria Fonográfica do Espírito Santo. Após votação popular, que escolheu um dos quatro finalistas, que se juntou aos 3 escolhidos por curadoria técnica, o Prêmio da Música Capixaba divulgou a lista final com os indicados das 24 categorias para sua edição em 2023.
O próximo passo do prêmio começa a partir de 11 de agosto, onde os semifinalistas e finalistas votam e decidem o vencedor. Os vencedores serão conhecidos em 26 de setembro, em cerimônia que acontece no Teatro da Ufes, em Vitória, com transmissão ao vivo pela TVE - TV Educativa, possibilitando que o público de todo o país se junte à celebração.
Em tempo: na mesma cerimônia, além dos laureados, vamos conhecer o grande homenageado do ano.
O prêmio louva profissionais da música no Estado e as realizações durante o ano de 2022, contando com categorias técnicas, destaques individuais e coletivos, além dos produtos musicais mais relevantes do último ano, como melhor Álbum, EP, Música, Composição, Arte Visual e Videoclipe.
"Este são os finalistas que superaram todas as etapas de construção do prêmio. O resultado reflete a nossa diversidade musical e identidade como capixabas. Acima de tudo, o prêmio existe para celebrar e reconhecer nossos valores, difundir a qualidade da nossa produção musical para o público do Estado e de todo o Brasil. Além disso, ajuda a promover o encontro da classe profissional de artistas do ES", pontua Daniel Morelo, correalizador da premiação.
FINALISTAS DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA 2023
- PRODUTOS MUSICAIS
- Melhor Álbum
- Dudu - “2002”
- Mukeka di Rato - “Boiada Suicida”
- Nogueira - “Avenida Saudade”
- Solveris - “Coisa Popular”
- Melhor Arte Visual
- Anelis Assumpção - Álbum: “Sal”. Artista Visual: Kika Carvalho
- Bad Feels Club - EP: “Badland”. Artista Plástica: Amanda Miranda
- Dudu - Álbum: “2002”. Fotógrafa: Ellen Ribeiro, Direção de Arte: Victor Corrêa, Designer: Lucas Pazos
- Novelo - Single: “A Festa”. Artista: Barbarete
- Melhor Composição
- Akilla - “Carta pro Stephan”
- Eloá Puri - “Você não me conhece”
- Fabriccio - “Grajaú Girl”
- W.I. part. V.G - “Manifesto”
- Melhor EP
- Anastácia - “Anastácia (Remix)”
- Coral Guarani Kuara'y Retxakã - “Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea
- Lamart - “Administrando”
- Lisergia Tropical - “A Lisergia Tropical”
- Melhor Música
- Ada Koffi - “Sabor”
- Akilla, Rod3030 e Biab - “Diamante Negro”
- Budah - “Quando eu te olhei”
- Pedro de Alcântara e Bebê Kramer - “No mesmo barco”
- Melhor Videoclipe
- Budah, Cesar MC e Bk’ - “Reis e Rainhas em Bel-Air”. Direção: Sthefany Barros
- Dan Abranches feat. Gabriela Brown - “Nó”. Direção: Magu
- Rodrigo Novo - “Voltar o Dia". Direção: Edu Donna
- Sambasoul - “De Repente”. Direção: Edu Donna
- DESTAQUES ARTÍSTICOS
- Artista Solo ou Duo
- Afronta
- Budah
- Cesar MC
- Fabriccio
- DJ
- Karolla
- Mr. Dedus
- Paolla B
- WC no Beat
- Grupo ou Banda
- Aurora Gordon
- Bloco Afrokizomba
- Casaca
- Chorou Bebel
- Impacto Social
- Instituto Cultural das Montanhas
- Instituto Manguerê
- Instituto Serenata D'Favela
- Instituto Todos os Cantos
- Instrumentista
- Geremias Rocha
- Jacqueline Lima
- JaySant'
- Joabe Reis
- Intérprete
- Anderson Ventura
- André Prando
- Bella Mattar
- Luiza Dutra
- LGBTQIAPN+
- Afronta
- DJ Úrsula Pussynail
- Roberta de Razão
- Ury
- Linguagens Urbanas
- Budah
- Cesar MC
- Conteúdo Paralelo
- Vk Mac
- Produtor Musical
- Barol Beats e Felipe Gama - “Detonautas Roque Clube e Herança Negra - Não existe Salvador da Pátria”
- Daniel Silva - “Eloá Puri - Luare”
- Moyz - “Dudu - 2002”
- Tibery - “Budah - Quando eu te olhei”
- Revelação
- Ada Koffi
- Beth MC
- Gastação Infinita
- Quarteto Zuri
- Vozes Negras
- Afari
- Elaine Vieira
- Eugênio Goulart
- Monique Rocha
- DESTAQUES TÉCNICOS
- Diretor de Palco
- Billy Marreiro
- Dhonas Cordeiro
- Negoleo
- Viturino
- Luthier
- Adriel Estevão Pagoto
- Alexandre Barcelos
- Pablo e Ursula Moá
- Waldez
- Produtora Executiva de Projetos Musicais
- Adalgisa Rosa
- Dani Nogueira
- Naiara Abdalla
- Sandrinha Vasconcellos
- Roadie
- Daniel Roadie
- Felipe Caixote
- Jonatan Kunsch
- Luigi Alegro
- Técnico de Luz
- Fábio Prieto
- Heitor Wyatt
- Julio Sunderhus
- Toninho dos Anjos
- Técnico de Som - Estúdio
- Felipe Artioli
- Igor Comério
- Rodolfo Simor
- Xande Barcelos
- Técnico de Som - Show
- Buia
- Daniel Seraphim
- Markinho Brasil
- Ronald Igidio