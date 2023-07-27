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Cultura

Prêmio da Música Capixaba 2023 divulga finalistas; confira lista

Vencedores serão conhecidos em 26 de setembro, em cerimônia que acontece no Teatro da Ufes, em Vitória, com transmissão ao vivo pela TVE - TV Educativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 07:00

Cantora Budah
Budah é uma das indicadas ao Prêmio da Música Capixaba 2023: evento acontece em setembro Crédito: Marcela Bicalho-Acervo Galpão-IBCA
Está chegando a hora de curtir o "Oscar" da Indústria Fonográfica do Espírito Santo. Após votação popular, que escolheu um dos quatro finalistas, que se juntou aos 3 escolhidos por curadoria técnica, o Prêmio da Música Capixaba divulgou a lista final com os indicados das 24 categorias para sua edição em 2023.
O próximo passo do prêmio começa a partir de 11 de agosto, onde os semifinalistas e finalistas votam e decidem o vencedor. Os vencedores serão conhecidos em 26 de setembro, em cerimônia que acontece no Teatro da Ufes, em Vitória, com transmissão ao vivo pela TVE - TV Educativa, possibilitando que o público de todo o país se junte à celebração.
Em tempo: na mesma cerimônia, além dos laureados, vamos conhecer o grande homenageado do ano. 
O prêmio louva profissionais da música no Estado e as realizações durante o ano de 2022, contando com categorias técnicas, destaques individuais e coletivos, além dos produtos musicais mais relevantes do último ano, como melhor Álbum, EP, Música, Composição, Arte Visual e Videoclipe.
"Este são os finalistas que superaram todas as etapas de construção do prêmio. O resultado reflete a nossa diversidade musical e identidade como capixabas. Acima de tudo, o prêmio existe para celebrar e reconhecer nossos valores, difundir a qualidade da nossa produção musical para o público do Estado e de todo o Brasil. Além disso, ajuda a promover o encontro da classe profissional de artistas do ES", pontua Daniel Morelo, correalizador da premiação. 

FINALISTAS DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA 2023

  • PRODUTOS MUSICAIS
     
  • Melhor Álbum
  • Dudu - “2002”
  • Mukeka di Rato - “Boiada Suicida”
  • Nogueira - “Avenida Saudade”
  • Solveris - “Coisa Popular”

  • Melhor Arte Visual
  • Anelis Assumpção - Álbum: “Sal”. Artista Visual: Kika Carvalho
  • Bad Feels Club - EP: “Badland”. Artista Plástica: Amanda Miranda
  • Dudu - Álbum: “2002”. Fotógrafa: Ellen Ribeiro, Direção de Arte: Victor Corrêa, Designer: Lucas Pazos 
  • Novelo - Single: “A Festa”. Artista: Barbarete

  • Melhor Composição
  • Akilla - “Carta pro Stephan”
  • Eloá Puri - “Você não me conhece”
  • Fabriccio - “Grajaú Girl”
  • W.I. part. V.G - “Manifesto” 

  • Melhor EP
  • Anastácia - “Anastácia (Remix)” 
  • Coral Guarani Kuara'y Retxakã - “Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea
  • Lamart - “Administrando”
  • Lisergia Tropical - “A Lisergia Tropical”

  • Melhor Música
  • Ada Koffi - “Sabor”
  • Akilla, Rod3030 e Biab - “Diamante Negro”
  • Budah - “Quando eu te olhei” 
  • Pedro de Alcântara e Bebê Kramer - “No mesmo barco”

  • Melhor Videoclipe
  • Budah, Cesar MC e Bk’ - “Reis e Rainhas em Bel-Air”. Direção: Sthefany Barros
  • Dan Abranches feat. Gabriela Brown - “Nó”. Direção: Magu
  • Rodrigo Novo - “Voltar o Dia". Direção: Edu Donna
  • Sambasoul - “De Repente”. Direção: Edu Donna

  • DESTAQUES ARTÍSTICOS
     
  • Artista Solo ou Duo
  • Afronta
  • Budah 
  • Cesar MC
  • Fabriccio

  • DJ
  • Karolla 
  • Mr. Dedus
  • Paolla B
  •  WC no Beat

  • Grupo ou Banda
  • Aurora Gordon
  •  Bloco Afrokizomba 
  • Casaca
  • Chorou Bebel

  • Impacto Social
  • Instituto Cultural das Montanhas
  • Instituto Manguerê
  • Instituto Serenata D'Favela 
  • Instituto Todos os Cantos

  • Instrumentista
  • Geremias Rocha
  • Jacqueline Lima 
  • JaySant'
  • Joabe Reis

  • Intérprete
  • Anderson Ventura
  • André Prando 
  • Bella Mattar
  • Luiza Dutra

  • LGBTQIAPN+
  • Afronta 
  • DJ Úrsula Pussynail
  • Roberta de Razão
  • Ury

  • Linguagens Urbanas
  • Budah 
  • Cesar MC
  • Conteúdo Paralelo
  • Vk Mac

  • Produtor Musical
  • Barol Beats e Felipe Gama - “Detonautas Roque Clube e Herança Negra - Não existe Salvador da Pátria”
  • Daniel Silva - “Eloá Puri - Luare”
  • Moyz - “Dudu - 2002”
  • Tibery - “Budah - Quando eu te olhei” 

  • Revelação
  • Ada Koffi 
  • Beth MC
  • Gastação Infinita
  • Quarteto Zuri

  • Vozes Negras
  • Afari
  • Elaine Vieira 
  •  Eugênio Goulart
  • Monique Rocha

  • DESTAQUES TÉCNICOS 

  • Diretor de Palco
  • Billy Marreiro
  • Dhonas Cordeiro
  • Negoleo
  • Viturino

  • Luthier
  • Adriel Estevão Pagoto 
  • Alexandre Barcelos
  • Pablo e Ursula Moá
  • Waldez

  • Produtora Executiva de Projetos Musicais
  • Adalgisa Rosa 
  • Dani Nogueira
  • Naiara Abdalla
  • Sandrinha Vasconcellos

  • Roadie
  • Daniel Roadie 
  • Felipe Caixote
  • Jonatan Kunsch
  • Luigi Alegro

  • Técnico de Luz
  • Fábio Prieto
  • Heitor Wyatt
  • Julio Sunderhus
  • Toninho dos Anjos 

  • Técnico de Som - Estúdio
  • Felipe Artioli
  • Igor Comério
  • Rodolfo Simor
  • Xande Barcelos

  • Técnico de Som - Show
    • Buia 
    • Daniel Seraphim
    • Markinho Brasil
    • Ronald Igidio

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