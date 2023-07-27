Prêmio da Música Capixaba 2023 divulga finalistas; confira lista

Budah é uma das indicadas ao Prêmio da Música Capixaba 2023: evento acontece em setembro Crédito: Marcela Bicalho-Acervo Galpão-IBCA

Está chegando a hora de curtir o "Oscar" da Indústria Fonográfica do Espírito Santo. Após votação popular, que escolheu um dos quatro finalistas, que se juntou aos 3 escolhidos por curadoria técnica, o Prêmio da Música Capixaba divulgou a lista final com os indicados das 24 categorias para sua edição em 2023.

O próximo passo do prêmio começa a partir de 11 de agosto, onde os semifinalistas e finalistas votam e decidem o vencedor. Os vencedores serão conhecidos em 26 de setembro, em cerimônia que acontece no Teatro da Ufes, em Vitória, com transmissão ao vivo pela TVE - TV Educativa, possibilitando que o público de todo o país se junte à celebração.

Em tempo: na mesma cerimônia, além dos laureados, vamos conhecer o grande homenageado do ano.

O prêmio louva profissionais da música no Estado e as realizações durante o ano de 2022, contando com categorias técnicas, destaques individuais e coletivos, além dos produtos musicais mais relevantes do último ano, como melhor Álbum, EP, Música, Composição, Arte Visual e Videoclipe.

"Este são os finalistas que superaram todas as etapas de construção do prêmio. O resultado reflete a nossa diversidade musical e identidade como capixabas. Acima de tudo, o prêmio existe para celebrar e reconhecer nossos valores, difundir a qualidade da nossa produção musical para o público do Estado e de todo o Brasil. Além disso, ajuda a promover o encontro da classe profissional de artistas do ES", pontua Daniel Morelo, correalizador da premiação.

FINALISTAS DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA 2023