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Melhores do Ano 2023: 'Vai na Fé' bate 'Terra e Paixão' e é eleita novela do ano

Amaury Lorenzo, Letícia Colin, Adriana Esteves e Paulo Vieira também estão entre vencedores da premiação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 13:45

Elenco de 'Vai na Fé' se emociona com a eleição do prêmio Melhores do Ano
Elenco de 'Vai na Fé' se emociona com a eleição do prêmio Melhores do Ano Crédito: Reprodução/Twitter
A novela "Vai na Fé" não deu chances para "Terra e Paixão" nem para "Todas as Flores" na premiação do "Melhores do Ano" do Domingão com Huck. A trama de Rosane Svartman conquistou o público e levou um dos troféus mais aguardados da edição de 2023 do programa. Gravado nesta segunda-feira (11), a atração só vai ao ar no próximo domingo (17), mas os premiados já são conhecidos e festejados nas redes.
Letícia Colin venceu como Melhor Atriz e Emílio Dantas levou a estatueta de Melhor Ator. Quem se emocionou com eleição do público de "Revelação" foi Amaury Lorenzo. O Ramiro de "Terra e Paixão" fez questão de dividir o prêmio com o colega de cena Diego Martins, o Kevin, e ainda elogiou a atuação de Clara Moneke em "Vai na Fé". "Me sinto muito honrado", comentou.
Adriana Esteves levou o título de "Melhor Atriz de Série" com a atuação da contadora Cibele em "Os Outros". Eduardo Sterblitch, que interpretou o ex-policial Sérgio na mesma produção da Globo ficou com "Melhor Ator de Série". Paulo Vieira ficou com o título de "Melhor Humorista" e César Tralli foi eleito pelo público como "Melhor Jornalista".

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