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Novela

Kelvin e Ramiro se beijam em cena da novela 'Terra e Paixão' pela primeira vez

Personagens fizeram juras de amor após uma discussão difícil e deram um amasso no episódio exibido nesta terça pela Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 08:42

Kevin e Ramiro se beijam na novela 'Terra e Paixão', da Globo
Kevin e Ramiro se beijam na novela 'Terra e Paixão', da Globo Crédito: Reprodução
Os personagens Kelvin e Ramiro se beijaram pela primeira vez na novela "Terra e Paixão". A cena aconteceu no episódio desta terça-feira (12), exibido pela Globo.
É a primeira vez que personagens do mesmo sexo são mostrados trocando carinho no folhetim, que foi lançada em maio pela emissora. A ausência de um beijo entre os personagens, vividos por Diego Martins e Amaury Lorenzo, despertou críticas à Globo por uma suposta censura.
Na sequência, o beijo acontece depois de uma discussão acalorada entre os dois personagens, onde Kelvin urge a Ramiro que eles se casem e fujam da fazenda onde vivem. Ramiro, visivelmente perturbado pelo dilema, ouve Kelvin dizer que ele não é levado em consideração pelos outros em Nova Primavera, e que só o amado nutre algum carinho pelo peão.
Quando Kelvin termina de discursar, Ramiro declara que ama o namorado e diz que vai beijá-lo por isso. A partir daí, a novela acompanha um grande amasso entre os dois, com diversas tomadas do casal iluminado em rosa no celeiro onde conversavam.
Depois do intervalo, o folhetim mostra Ramiro se confessando na igreja, conversando com Deus sobre seu amor a Kelvin. Ele tem um pesadelo, mas termina reafirmando sua paixão por Kelvin depois de acordar.
A cena foi gravada na semana passada e enviada pela Globo como um adendo à produção, envolvendo apenas a equipe necessária para gravar a cena. Ela também acontece após a novela bater 30 pontos de audiência na região de São Paulo, graças à sequência em que Kelvin sugere pela primeira vez o casamento entre os dois. O momento foi muito elogiado nas redes sociais.
Apesar da pressão popular, a sequência vinha sendo adiada pela emissora. Ela acontece depois de uma polêmica envolvendo a finalizada novela "Vai na Fé", que também adiou várias vezes o beijo entre um casal de personagens lésbicas.

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