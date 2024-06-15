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Kate Middleton faz primeira aparição pública oficial após confirmar câncer

Princesa de Gales compareceu ao desfile de aniversário do Rei Charles 3° e foi fotografada em uma carruagem ao lado de dois dos três filhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 11:03

Kate Middleton, 42, fez sua primeira aparição pública após confirmar diagnóstico de câncer. Neste sábado (15), ela compareceu ao desfile de aniversário do Rei Charles 3º.
A princesa de Gales foi fotografada no interior de uma carruagem ao lado de dois dos três filhos.
Ela confirmou que participaria do evento, na sexta (14), por meio do X (antigo Twitter). "Ansiosa para participar do desfile de aniversário (...) E espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora saiba que ainda não estou fora de perigo."
Kate Middleton faz primeira aparição pública oficial após confirmar câncer
Kate compareceu ao desfile de aniversário do Rei Charles 3º neste sábado (15) Crédito: Reprodução/Instagram
O rei Charles segue a tradição da mãe, a Rainha Elizabeth 2ª. Ela nasceu em 21 de abril de 1926, mas também comemorava o aniversário em um desfile anual realizado em Londres, em junho, o Trooping the Colour - popularmente chamado de Parada de Aniversário do Rei.
O desfile sofreu uma mudança em relação ao ano anterior. Em sua primeira Trooping the Colour, em 2023, Rei Charles seguiu as tropas a cavalo, junto a outros membros da realeza. Agora, Charles chegou acompanhado da Rainha Camilla em uma carruagem. Mudança foi aconselhada pelos médicos do rei, que vem tratando um câncer.
O rei comemorou seu aniversário oficial de 75 anos em novembro de 2023. Ele visitou um centro de distribuição de excedentes de alimentos e organizou uma recepção para enfermeiras e parteiras no Palácio de Buckingham.

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A princesa de Gales contou detalhes sobre a quimioterapia em publicação nas redes sociais. "Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar."
Kate também diz que está "vivendo um dia de cada vez" desde o diagnóstico. "Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou vivendo um dia de cada vez, ouvindo meu corpo e permitindo-me este tempo necessário para me curar.'
Por fim, Kate agradeceu o carinho que vem recebendo nos últimos meses. "Realmente fizeram uma enorme diferença para mim e para William, ajudando-nos a passar por alguns dos momentos mais difíceis."
Kate anunciou o diagnóstico no dia 22 de março, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela não especificou qual o tipo de câncer que está enfrentando, mas ressaltou que descobriu a doença após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

REPERCUSSÃO

A princesa disse que a notícia foi um "grande choque" para a família e, por isso, precisou de tempo. "William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e iniciar meu tratamento."
A princesa passou mais de dois meses sem ser vista em público, o que gerou especulações e teorias da conspiração. As suposições sobre o "sumiço" da princesa se intensificaram após o príncipe William cancelar uma aparição em um evento por motivos pessoais no dia 28 de fevereiro, obrigando o Palácio a responder aos boatos.

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