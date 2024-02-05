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Já em tratamento

Rei Charles III é diagnosticado com câncer, diz palácio de Buckingham

Tipo de tumor não foi revelado, mas foi descoberto enquanto o monarca britânico passava por tratamento para próstata aumentada

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 15:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2024 às 15:48
LONDRES - O rei Charles III, de 75 anos, está com câncer, informou nesta segunda-feira (5) o Palácio de Buckingham. O tipo de tumor não é na próstata, mas, segundo a BBC, foi descoberto enquanto o monarca britânico passava por um tratamento no local.
O tipo do tumor não foi revelado. Não há detalhes sobre o estágio ou prognósticos sobre a doença.
Rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, da Grã-Bretanha, na saída da Clínica de Londres, no centro de Londres
Rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, na saída da Clínica de Londres Crédito: ALBERTO PEZZALI/AP
Ainda de acordo com o Palácio, o tratamento começou na segunda-feira (5). O rei, diz a nota da Casa Real, está otimista com o tratamento e pretende retomar suas funções em breve. Nesse ínterim, outros membros da família real, entre eles o príncipe William, herdeiro do trono, devem substituí-lo. O rei manterá suas funções de chefe de Estado.
A última aparição pública de Charles III foi registrada no domingo (4), quando ele foi à missa em Sandringham. Na ocasião, ele acenou para os súditos.
Em janeiro ele passou por uma cirurgia para tratar um inchaço na próstata que, segundo os médicos, era benigno.
Na ocasião, o monarca disse que decidiu tornar o problema público como modo de incentivar que homens busquem tratamento. Ele também declarou ter ficado contente com o aumento de buscas por diagnósticos da doença no Reino Unido.
Charles III foi coroado em maio, oito meses após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, que permaneceu mais de sete décadas no trono.

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