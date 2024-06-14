Em tratamento, Kate Middleton planeja férias com homenagem a Elizabeth II

A princesa de Gales está planejando as férias de verão com a família. Segundo a revista Life & Style, Kate está se organizando para que os filhos George, Charlotte e Louis curtam o recesso escolar. "Será tudo uma questão de estar ao ar livre, na natureza e deixar as crianças serem apenas crianças. Kate se sente péssima por seus filhos estarem tão preocupados com ela, então, mais do que nunca, ela quer ter certeza de que este será um verão inesquecível. Ela prometeu que eles não terão hora de dormir e terão muitas guloseimas!", disse uma fonte ao veículo.