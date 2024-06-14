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Férias de verão

Em tratamento, Kate Middleton planeja férias com homenagem a Elizabeth II

Princesa de Gales vai tirar férias com os filhos George, Charlotte e Louis; uma fonte diz que ela se sente mal pelos filhos estarem tão preocupados com ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 11:28

Kate Middleton
Kate Middleton está em tratamento contra um câncer Crédito: Reprodução/Instagram
Kate Middleton, de 42 anos, está preparando uma homenagem em família para a Rainha Elizabeth, que morreu em 2022 nas próximas férias.
A princesa de Gales está planejando as férias de verão com a família. Segundo a revista Life & Style, Kate está se organizando para que os filhos George, Charlotte e Louis curtam o recesso escolar. "Será tudo uma questão de estar ao ar livre, na natureza e deixar as crianças serem apenas crianças. Kate se sente péssima por seus filhos estarem tão preocupados com ela, então, mais do que nunca, ela quer ter certeza de que este será um verão inesquecível. Ela prometeu que eles não terão hora de dormir e terão muitas guloseimas!", disse uma fonte ao veículo.
Ela também planeja homenagear a Rainha Elizabeth II. Ainda de acordo com a mesma fonte, Kate, William e as crianças devem ir para o Castelo de Balmoral, na Escócia, para fazer atividades que a Rainha amava, como brincar com cachorros e andar a cavalo.
Kate está, atualmente, em tratamento contra um câncer. Ela foi diagnosticada no início do ano e anunciou publicamente seu estado de saúde em março.

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