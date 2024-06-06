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Kate Middleton diz querer priorizar os filhos nas férias

Sob tratamento quimioterápico e sem aparições em público, princesa revela que quer passar mais tempo perto de seus filhos; confira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 12:46

Kate Middleton
Kate Middleton Crédito: Reprodução
Kate Middleton, 42, vai colocar como prioridade os filhos nas férias escolares. A princesa de Gales quer passar o verão sozinha com eles. A princesa tem planos para tornar o verão memorável com os filhos. De acordo com a Closer Weekly, Kate quer tem um tempo sozinha com George, 10, Charlotte, 9, e Louis, 6.
O verão é quando Kate só quer que as crianças sejam crianças e fique um pouco mais livre. E este verão, mais do que nunca, será totalmente voltado para as crianças, disse uma fonte da família real.
Nos verões, Kate e o príncipe William costumam levar a família para Anmer Hall. É uma casa de campo a cerca de três horas de Londres, que fica no Palácio de Sandringham.
"Todos os verões Kate tenta garantir que as crianças fiquem ao ar livre tanto quanto possível", afirmou a fonte. Ela pensa em fazer atividades, por exemplo, caminhadas, passeios a cavalo e até fazer cupcakes.
O local é justamente onde Kate tem passado os últimos meses. Por lá, ela aproveita a vida no campo enquanto realiza o seu tratamento contra o câncer.

CÂNCER

Kate revelou em março ter sido diagnosticada com câncer. A princesa está sob tratamento quimioterápico e tem evitado aparecer em público.
No entanto, ela não disse com qual tipo de câncer foi diagnosticada. O pronunciamento aconteceu em meio a especulações na imprensa e nas redes sociais sobre o desaparecimento da princesa, após ela ser submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro.

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