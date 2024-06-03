Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

"Kate Middleton está muito doente e o tratamento é exaustivo", diz autora

Princesa de Gales permanece longe dos compromissos reais enquanto trata câncer; confira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 16:43

Kate Middleton, princesa de Gales, anuncia que está com câncer
Kate Middleton, princesa de Gales, anuncia que está com câncer Crédito: Instagram/Reprodução
Desde que Kate Middleton anunciou que tem câncer e está fazendo quimioterapia, sua saúde tem sido bastante discutida. Membros da família real são frequentemente questionados sobre o estado de saúde da princesa de Gales, mas não revelam muitos detalhes. Lady Colin Campbell, a primeira biógrafa de Lady Di, compartilhou informações sobre a esposa do príncipe William.
"Katherine está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela precisa se reservar para se recuperar e cuidar de seus três filhos, que são muito pequenos", disse a biógrafa, que é autora de sete livros sobre a família real britânica, à revista espanhola Mujer Hoy.
Lady Collin foi questionada sobre a volta de Kate às aparições públicas, em seus compromissos como membro da família real: "Simples assim, ela está muito doente para estar ativa". A princesa de Gales está afastada desde janeiro, quando realizou uma cirurgia abdominal, durante a qual descobriu o câncer.
A autora ainda elogiou o comportamento do príncipe William diante da situação familiar: "Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias extremamente adversas com as quais o príncipe William está lidando. Ele está fazendo o que qualquer pessoa poderia fazer em seu lugar". O herdeiro do trono do Reino Unido segue sua agenda de trabalho.
Por sua vez, o rei Charles 3º, que também passa por tratamento de câncer, retornou aos compromissos reais no fim de abril.

Veja Também

Andreas Kisser, do Sepultura, anuncia show em Vitória com grandes sucessos

Luana Piovani critica pedido de desculpas de Diogo Defante para Neymar

"Os caras estão malucos, comprar praia?", diz Richarlison em meio a polêmica entre Neymar e Piovani

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados