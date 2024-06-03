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"Os caras estão malucos, comprar praia?", diz Richarlison em meio a polêmica entre Neymar e Piovani

Atleta demonstrou confusão para entender sobre assunto que envolveu Neymar no último final de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 13:06

Richarlison: Astrologia revela personalidade de estrela da Copa do Mundo
Richarlison mostra confusão sobre o tema privatização de praias Crédito: Personare
Alheio à polêmica em torno de privatização de praias, assunto que tem mexido com os ânimos nas redes sociais, o jogador Richarlison demonstrou uma certa confusão sobre o tema.
Perguntado em uma live se ele defenderia Neymar na discussão com Luana Piovani, o atleta ficou em cima do muro. "Eu estava 'negoçando' era a parada da mulher lá que falou dele (Luana Piovani), eu sei lá negócio de praia, negócio de vender praia", disse o capixaba.
"Parece que alguém comprou a praia. Tem como comprar praia agora? Sabia não. Os caras estão malucos, comprar praia?", disse.
Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby
Luana Piovani usou as redes sociais para o jogador Neymar Crédito: Instagram/@luapio
O jogador Neymar Jr. processará a atriz Luana Piovani por causa de falas feitas por ela na última quinta (30) o acusando de apoiar um projeto que tem a ideia de privatizar algumas praias do litoral do Brasil.
A Folha de S.Paulo apurou que o jurídico do atacante já começou os trâmites para entrar com ação. Em nota, a equipe do ídolo do Santos confirmou que vai levar o caso para a esfera judicial.
"O nosso cliente Neymar Jr. se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", diz.
Piovani começou a criticar Neymar devido à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.Há duas semanas, Neymar divulgou o projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas.
"Me parece um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Ser tão mau-caráter? São muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para lembrar quanta merda grave esse 'garoto' já fez", disse a atriz.
Ao rebater a atriz, Neymar também disse que ela não pode falar sobre a criação de seus filhos. "Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que passei. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem. E, por sinal, me adoram."
"Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem?", disse o jogador nos stories.

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