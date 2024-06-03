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Parada LGBTQIA+

Pabllo Vittar empilha hits e canta Madonna na Parada LGBTQIA+ de São Paulo

Usando um cropped verde e amarelo, drag queen levou o público ao delírio durante apresentação na avenida Paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 08:38

Pablo Vittar na 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo
Pablo Vittar na 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo Crédito: Fotoarena/Folhapress
Foi com um cropped verde e amarelo que Pabllo Vittar começou seu show na 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo.
Ela se apresentou neste domingo (2) para uma multidão na avenida Paulista que se reuniu em volta de um trio para assistir ao show da drag queen mais famosa do Brasil.
Ela abriu a apresentação com a música "Pra te Esquecer", regravação de um hit de 2003 da banda Calypso presente em seu "Batidão Tropical Vol. 2", último lançamento da cantora.
Enquanto entoava os versos no trio, o público se espremia no chão para tentar acompanhar o veículo. O perrengue, no entanto, ficou em segundo plano quando ela cantou "São Amores", música que viralizou nas redes sociais em razão do refrão chiclete.
Público durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo
Público durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Em seguida, ela empilhou uma sucessão de hits de álbuns antigos, como "Amor de Que", "Triste com T", "Zap Zum" e "Disk Me". Deu até tempo de a drag dar uma palinha de "Nothing Really Matters", de Madonna, com quem cantou na praia de Copacabana, no começo de maio.
Na ocasião, as duas ergueram a bandeira do Brasil, inspirando membros da comunidade LGBTQIA+ a resgatarem o verde e amarelo - cores associadas ao bolsonarismo nos últimos anos.

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