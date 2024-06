Alok no Festival de Alegre: hits, fogos e até participação do cantor Zeeba

Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre. Crédito: Arthur Louzada

Um verdadeiro show de luzes, fogos e muitos, mas muitos hits. Assim foi a passagem de Alok pelo Festival de Alegre 2024. O DJ foi a penúltima atração do festival e botou “fuego” no Sul do ES. Antes de se apresentar, ele recebeu a equipe de HZ no camarim e garantiu que a apresentação deste ano seria diferente da última edição.

Esse é um ano com menos emoções de intensidade, porque eu cheguei em cima da hora ano passado. Foi uma loucura. Eu tive que posar em Vitória. Então esse ano estou mais tranquilo, vai ser um show tão especial quanto, mas com mais tranquilidade

Em 2023, o DJ teve um atraso de 40 minutos na apresentação na 28ª edição do Festival de Alegre. O motivo foi um contratempo na viagem de avião que fazia para chegar ao Espírito Santo. Apesar disso, o show deste ano foi uma das que mais fez o Festival de Alegre 2024 tremer (literalmente).

Toda a estrutura do Parque de Exposições da cidade vibrou com o show de fogos e luzes que o artista entregou no último dia do evento. A animação da plateia começou com a entrada de Alok que, assim como no ano anterior, utilizou um drone para acompanhar sua ida até o palco.

A partir daquele momento, uma série de hits tomou conta da apresentação no Sul do Estado. Entre as surpresas da noite, o cantor Zeeba, famoso pela parceria na canção "Hear Me Now", subiu ao palco e animou a galera. Teve até música nova, "Nossos Dias", lançada em abril.

