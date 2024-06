No Festival de Alegre, Gustavo Mioto relembra vindas ao ES no início da carreira

O cantor Gustavo Mioto foi a primeira atração nacional a se apresentar no último dia do Festival de Alegre 2024, neste sábado (1º). Durante o show, mesmo com a garoa fina que caía, o sertanejo arrancou suspiros dos fãs ao performar os sucessos “Com ou sem mim” e “Moletom”.



Antes de subir ao palco, o artista bateu um papo com HZ e a TV Gazeta sobre a estreia no Festival e relembrou as vindas ao Espírito Santo durante o início da carreira, em 2014. “O Espírito Santo foi um dos primeiros estados, fora São Paulo, onde eu comecei a tocar”, disse. Confira a conversa: