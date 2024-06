Vídeo: acompanhe um passeio na roda-gigante do Festival de Alegre 2024

Uma das grandes novidades do Festival de Alegre 2024, a roda-gigante tem encantado o público do evento. A experiência promete oferecer um novo ângulo para curtir os shows musicais durante os três dias de festa, entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A equipe de HZ embarcou nessa aventura e te traz todos os detalhes da atração, confira:



A roda-gigante conta com 16 cabines que comportam até quatro pessoas por viagem. A estrutura tem 22 metros de altura e 16 metros de largura, o que permite enxergar o palco principal, plateia e camarote do Parque de Exposições, além de alguns pontos da cidade de Alegre.