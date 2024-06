Em Alegre, KVSH revela que visita o Espírito Santo desde criança

Um atraso inesperado mudou a programação do Festival de Alegre 2024. O DJ KVSH surpreendeu o público na segunda noite de festa e levou muita música eletrônica antes do horário previsto. O mineiro seria a última atração a se apresentar, mas acabou subindo ao palco antes - o que não foi problema para uma multidão de fãs animados. O motivo da alteração dos shows foi um acidente na BR 101, na altura de Iconha. Bell Marques estava vindo de Vitória e precisou ter um pouco mais de paciência na estrada. Mas por que KVSH conseguiu chegar antes? A resposta é que o DJ estava hospedado em Cachoeiro de Itapemirim, conseguindo assim, driblar o contratempo.

“A gente chegou hoje mais cedo, em Cachoeiro de Itapemirim, passamos o dia lá no hotel. Aconteceu do Bell atrasar, conseguimos pegar um horário mais cedo. Foi perfeito"

KVSH no palco da segunda noite do Festival de Alegre. Crédito: Arthur Louzada

Portanto, tivemos muita música eletrônica antes do axé! Com remixes de grandes sucessos, como "Sorri, Sou Rei", da banda Natiruts, "Várias Queixas", do Gilsons, e "The Nights", de Avicii, o público vibrou do início ao fim. Após a apresentação eletrizante, Kvsh recebeu a equipe de HZ no camarim e fez questão de bater um papo especial.