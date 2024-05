Saiba como foi a primeira noite do Festival de Alegre 2024

Primeira noite do Festival de Alegre 2024 contou com Samuel Rosa, Jorge & Mateus, Ferrugem e Dennis DJ. Crédito: Arthur Louzada

A primeira noite do Festival de Alegre 2024 começou com tudo! Samuel Rosa, Jorge & Mateus, Ferrugem e Dennis DJ foram os artistas selecionados para abrir a 29ª edição do evento, nesta quinta-feira (30). Para representar o talento capixaba, a dupla sertaneja Breno & Bernardo fez as honras e recebeu o público no Parque de Exposições da cidade.



Entre os destaques da noite, estão um reencontro emocionante de uma fã com Samuel Rosa após 27 anos, fã mirim ganhando abraço de aniversário e até bênção para pedido de namoro. Confira os detalhes de cada apresentação:

Dennis DJ encerrou a primeira noite do Festival de Alegre 2024 . Arthur Louzada





SAMUEL ROSA

Agora em carreira solo, Samuel Rosa foi o primeiro artista nacional a se apresentar no palco do Parque de Exposições para a edição de 2024. Durante o show, o artista fez os fãs vibrarem com os sucessos da saudosa banda Skank, a qual integrou entre os anos 1991 e 2019. “Vamos Fugir”, “Saideira” e “Vou Deixar” foram algumas das músicas escolhidas para embalar a noite.

Alguns minutos antes de subir ao palco, o artista conversou com HZ e compartilhou colecionar boas memórias em suas passagens pelo Espírito Santo enquanto fazia parte do grupo formado por ele, Henrique Portugal, Lê-lo Zaneti e Haroldo Ferretti.

Da grade, uma grande fã da ex-banda foi notada pelo artista favorito. Oneida de Oliveira (51) levou um cartaz com a foto de um guardanapo autografado por Samuel Rosa há 27 anos, em um encontro despretensioso em um restaurante de Minas Gerais. Uma semana depois daquele dia, o artista se apresentava no Festival de Alegre. A lembrança rendeu à fã mineira uma palheta do cantor, entregue por ele à ela durante a apresentação.

“Eu encontrei com o Samuel em um restaurante de comida japonesa em Belo Horizonte, em 1997. Ele me deu um autógrafo em um guardanapo que já está amarelado (risos). Agora vou guardar a palheta junto”, compartilhou a HZ.

Oneida de Oliveira levou para o Festival de Alegre uma cópia do autógrafo que ganhou de Samuel Rosa em 1997. Crédito: Arthur Louzada

JORGE E MATEUS

Veterana no Festival de Alegre, a dupla Jorge & Mateus celebrou 19 anos de história com mais uma participação no evento. Antes mesmo dos artistas subirem ao palco, o público já clamava pelos sertanejos com o grito “Eu, eu, eu, Jorge e Mateus”, como já é de praxe nos shows.

Bastaram alguns acordes iniciais de “Todo Seu”, música escolhida para abrir a apresentação, para que os fãs cantassem todas as canções seguintes em coro. “Nocaute”, “Logo Eu” e “A gente nem ficou” foram só alguns dos clássicos que ecoaram pelo Parque de Exposições. A animação rendeu até elogio dos artistas. “Aqui vocês são alegres, quem está alegre aqui hoje?”, brincou Jorge.

A dupla Jorge & Mateus foi a segunda atração nacional do primeiro dia do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

Isabella Hosken foi outra fã que conseguiu ser notada pelos artistas favoritos. Em comemoração ao seu aniversário de nove anos, a mãe Juliana Hosken (35) trouxe a pequena para sua primeira participação no Festival de Alegre. Da grade, as duas estenderam um cartaz pedindo um abraço dos ídolos como presente de aniversário. Sorte de principiante - ou de aniversariante -, Isabella teve seu pedido atendido e ganhou até autógrafo da dupla depois do show.

Orgulhosa do amor compartilhado pela música, Juliana relembrou a felicidade de quando descobriu que Dennis DJ e Jorge e Mateus, os artistas favoritos de Isabella, se apresentariam no dia do aniversário da filha. “Ela adora Dennis e Jorge & Mateus, é muito eclética, como eu (risos). Nós duas adoramos música, está no gene. Ouvimos o tempo todo no carro”, contou.

Isabella Hosken pediu para Jorge & Mateus um abraço como presente de aniversário, durante o Festival de Alegre. Crédito: Arthur Louzada

FERRUGEM

Terceira atração nacional a subir no palco, o carioca Ferrugem animou os corações pagodeiros e até abençoou um pedido de namoro em sua estreia no Festival de Alegre. Antes de subir ao palco, o artista elogiou o Espírito Santo.

“A gente já vinha cavando essa vaga tem um tempo. Ainda não tínhamos vindo a Alegre, mas eu senti que, com as entregas dos últimos shows, a coisa estava próxima de acontecer. A gente adora ser bem recebido dessa forma, tocar em uma estrutura legal. O Espírito Santo é pagodeiro demais”, disse Ferrugem.



Ferrugem foi a terceira atração nacional da primeira noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

Ao som de “Minha Namorada”, Ferrugem abençoou a união da coordenadora escolar Joyce Bertolani e do eletricista Jhonatan Pires. O jovem pediu a amada em namoro durante a canção e recebeu a aprovação do artista, que brincou com a grandeza do momento. “Que Deus abençoe o namoro de vocês. (…) Queria eu pedir a Thais (esposa do artista) em namoro em um show do Ferrugem (risos)”, disse no palco.

Além de seus sucessos “Me Bloqueia” e “Pirata e Tesouro”, o cantor também homenageou outros artistas brasileiros como Sorriso Maroto, Chitãozinho & Xororó e Tim Maia. Embalado nos hits que o público já conhece, essa parte show elevou - ainda mais - a energia do local.

DENNIS DJ

E para encerrar a primeira noite do 29º Festival de Alegre: Dennis DJ. O artista, que também integrou o line-up da última edição, agitou o Parque de Exposições da cidade com seus hits emblemáticos, como “Tá OK”, “Joga Pra Lua” e “Ram Tchum”, além de vários efeitos cenográficos no palco.



Dennis DJ realizou o encerramento da primeira noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

Pouco depois das 4h da manhã, bastaram alguns gritos pelo “brabo“ para o artista fazer o público esquecer o frio da madrugada desta sexta-feira (31) e pular com sucessos da carreira. Em conversa com HZ antes de começar a apresentação, Dennis DJ destacou a importância do Estado para o fortalecimento do Baile do Dennis, seu primeiro show a fazer sucesso pelo Brasil.

“De um ano para cá, muita coisa mudou. Mas fico muito feliz porque eu adoro tocar aqui no Estado. A história mais bonita que eu tenho no Espírito Santo é o Baile do Dennis. Era sucesso só no Rio de Janeiro e o primeiro estado que abriu as portas foi aqui. Bateu 17 mil pessoas em Guarapari”, contou Dennis.

Dennis DJ encerrou a primeira noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS

E não para por aí. Esse foi apenas o primeiro dia de festa em Alegre. Nesta sexta-feira (31), a programação continua com muita música boa com Glauco, Simone Mendes, Bell Marques, Henrique & Juliano e KVSH. No sábado (1), a festa recebe os artistas Samba MLK, Gustavo Mioto, Ludmilla, Alok e Filipe Ret.



