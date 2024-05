Ferrugem agita Festival de Alegre com clássicos e até 'abençoa' pedido de namoro

Ferrugem foi a terceira atração nacional da primeira noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

Foi com seus grandes sucessos, como “Me Bloqueia” e “Pirata e Tesouro”, que Ferrugem subiu ao palco do Festival de Alegre 2024. O artista fez sua estreia no evento com o pé direito, animando os corações pagodeiros capixabas. Rolou até uma ‘bênção” de um pedido de namoro.



Mas antes de falar desse episódio fofo na apresentação, Ferrugem recebeu HZ no camarim e compartilhou sua expectativa de tocar em Alegre pela primeira vez. Segundo ele, o Espírito Santo é um estado amante de pagode.

“A gente já vinha cavando essa vaga tem um tempo. Ainda não tínhamos vindo a Alegre, mas eu senti que, com as entregas dos últimos shows, a coisa estava próxima de acontecer. A gente adora ser bem recebido dessa forma, tocar em uma estrutura legal. O Espírito Santo é pagodeiro demais”, disse Ferrugem.

Embalado nos hits que o público já conhece, o pagodeiro elevou a energia do local. Principalmente de quem foi atrás de um bom pagode, afinal, o cantor foi a única atração do gênero nesta quinta (30). Antes dele, Samuel Rosa, Jorge & Mateus e Breno & Bernardo também tocaram no festival.

Ferrugem no palco do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

TEVE ATÉ PEDIDO DE NAMORO

Além dos clássicos autorais, Ferrugem também homenageou outros artistas brasileiros como Sorriso Maroto, Chitãozinho & Xororó e Tim Maia. E foi ao som de “Minha Namorada” que Ferrugem abençoou a união da coordenadora escolar Joyce Bertolani e do eletricista Jhonatan Pires.

O jovem pediu a amada em namoro durante a canção e recebeu a aprovação do artista, que brincou com a grandeza do momento. “Que Deus abençoe o namoro de vocês. (…) Queria eu pedir a Thais (esposa do artista) em namoro em um show do Ferrugem (risos)”, disse no palco.

