“A história mais bonita que eu tenho no ES é o Baile do Dennis”, diz DJ em Alegre

O encerramento da primeira noite do 29º Festival de Alegre, na madrugada desta sexta (31), ficou por conta de um artista que faz parte da história do evento: Dennis DJ. O carioca chegou ao Parque de Exposições da cidade com música nova, a faixa “Na Velocidade”. Lançada nas plataformas digitais nesta quinta (30), o hit é uma parceria com MC Don Juan. Pouco depois das 4h da manhã, bastaram alguns gritos pelo “brabo“ para o artista fazer o público esquecer o frio da madrugada desta sexta-feira (31) e pular com sucessos recentes de sua carreira, como “Joga Pra Lua”, “Ram Tchum” e “Tá OK”.

Em conversa com HZ em seu camarim, Dennis se mostrou feliz em estar presente em mais uma edição do Festival de Alegre e vibrou a recepção do público capixaba com o seu trabalho desde o começo da sua história na música. “A história mais bonita que eu tenho do Espírito Santo é o Baile do Dennis”, destacou o artista. Confira a conversa completa: