Festival de Alegre: relembre os artistas que já passaram pelo evento

Falta pouco para o Festival de Alegre 2024. Com inúmeras atrações, o evento acontece de 30 de maio a 1º de junho, no Parque de Exposições Geraldo Santos, no Sul do Estado. O festival começou na década de 80 com concursos musicais. O tempo passou e o evento foi tomando forma, e hoje é considerado o maior festival de música do Estado. E esse título não é à toa.



Durante a trajetória do festival os mais diversos artistas já passaram por lá, como Milton Nascimento, Lulu Santos, Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Rita Lee e até mesmo a cantora norte-americana Lauryn Hill, que passou pelo evento em 2007. Foi a estreia dela no Brasil!