Por questões de saúde, show de Ney Matogrosso em Vitória muda de data

O show de Ney Matogrosso – Bloco na Rua, que aconteceria neste sábado (1), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, mudou de data por conta de uma indisposição de saúde do cantor. Agora a apresentação acontece no dia 23 de junho, às 19 horas. Os ingressos, que já estavam esgotados, serão válidos para a nova data.



A turnê Bloco na Rua estreou em 2019 e volta ao Espaço Patrick Ribeiro. Nestes mais de cinco anos, o projeto passou por diferentes palcos e arrebatou plateias no Brasil e no exterior, com um repertório diversificado que conta com músicas próprias e também sucesso de outros cantores.