Orquestra realiza concerto que une cinema e música clássica em Vitória

A Orquestra Camerata Sesi promete encantar o público com uma fusão única de música clássica e trilhas sonoras de filmes icônicos. Em 14 de junho, às 19h30, o Teatro Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, será palco da 3ª sessão do Cine In Concert: Clássicos do Cinema. O evento já teve sessões em Aracruz e Linhares, todas com ingressos esgotados. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro.



O repertório desta edição inclui clássicos que marcaram gerações, como "O Mágico de Oz", "Psicose", "James Bond" e "Titanic", entre outros. Gisa Madeira Bittencourt, gerente de Cultura do Sesi, explica que a ideia de unir clássicos do cinema com concertos nasceu da vontade de ampliar o alcance cultural.