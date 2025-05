Horóscopo

Regulação emocional: técnicas para lidar com as suas emoções

Entenda como algumas práticas simples aliadas a técnicas de traumas podem ser uma ponte para a regulação emocional

Você chora demais? Explode com facilidade? Tem medo de tudo? E, por isso, busca a alcançar a regulação emocional? Então provavelmente você quer lidar com a sensação de desconforto ou para evitar críticas, tanto externas quanto internas.>

O que é Regulação Emocional?

A regulação emocional é a capacidade de entender e gerenciar as próprias emoções. Ou seja, não se trata de controlar ou reprimir sentimentos, mas, sim, de reintegrar essas partes com acolhimento e compaixão. >

Por que precisamos de regulação emocional?

No modelo IFS, nossa psique é composta por diferentes “partes”, cada uma com sua função e história. Algumas dessas partes carregam fardos emocionais profundos, enquanto outras servem para proteger-nos, evitando que certas dores venham à tona.>

Troque o “Engole o choro” pelo acolhimento

O corpo como portal para a cura

A Experiência Somática destaca que o trauma não está no evento em si, mas na resposta do corpo a ele. As emoções reprimidas muitas vezes se manifestam fisicamente, como aperto no peito, nó na garganta ou tensão nos ombros. >