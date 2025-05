Se cuida

10 benefícios do calendário de vacinação infantil no Brasil

Veja como a imunização é importante para proteger as crianças de doenças

Publicado em 29 de maio de 2025 às 18:59

A vacinação é fundamental para garantir a saúde das crianças Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A vacinação infantil representa uma das maiores conquistas da medicina moderna, salvando diversas vidas ao redor do mundo. No Brasil, o calendário vacinal oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente como um dos mais robustos e acessíveis, proporcionando proteção gratuita contra mais de 20 doenças potencialmente fatais. >

A busca pela vacinação infantil no país sofreu uma queda significativa a partir do início da pandemia da covid-19, quando o distanciamento social e o receio de contágio afastaram muitas famílias das unidades de saúde, impactando negativamente as coberturas vacinais. >

Apesar desse cenário inicial, alguns estados vêm implementando diversas iniciativas para ampliar o alcance das vacinas , a exemplo de Minas Gerais. O Governo Estadual implementou diversas estratégias para reverter a tendência, como o projeto “Vacina Mais Minas Gerais” e ações de busca ativa de não vacinados, que contribuíram para a recuperação dos índices em 2023 e 2024. >

O aumento do número de municípios brasileiros com boa cobertura para vacinas essenciais, como a tríplice viral e a poliomielite, demonstra avanços, mas ainda há desafios para garantir a imunização completa da população infantil em todo o estado. >

“Estamos presenciando o retorno de doenças que pareciam vencidas, como sarampo e coqueluche. Isso acontece porque a desinformação tem ganhado espaço, fazendo com que pais deixem de vacinar seus filhos por medo infundado”, alerta a Dra. Karolina Danielle, pediatra especialista em saúde da infância. >

Abaixo, confira 10 principais benefícios do calendário vacinal brasileiro >

1. Acesso universal e gratuito

O Brasil garante que todas as crianças, independentemente da classe social ou região onde vivem, tenham acesso às vacinas essenciais. Essa universalidade promove equidade em saúde pública e representa um diferencial significativo em relação a outros países. >

2. Proteção contra mais de 20 doenças graves

O calendário brasileiro oferece imunização contra difteria, tétano, hepatite B, pneumonia, meningite, coqueluche, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba e poliomielite, entre outras enfermidades que podem causar morte ou sequelas permanentes. >

3. Reconhecimento internacional

As vacinas seguem rigorosamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), sendo constantemente atualizadas com base em evidências científicas internacionais. >

4. Prevenção de surtos epidêmicos

Manter altas coberturas vacinais é fundamental para evitar o ressurgimento de doenças . “Em 2024, registramos aumento de surtos de sarampo e coqueluche em locais com baixa adesão vacinal. Todas essas situações poderiam ter sido evitadas com a vacinação adequada”, explica a Dra. Karolina Danielle. >

5. Redução significativa de internações

Dados do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS) mostram que crianças adequadamente vacinadas têm até 90% menos chance de hospitalização por doenças imunopreveníveis, o que representa alívio tanto para as famílias quanto para o sistema de saúde. >

Crianças vacinadas protegem outras que ainda não podem se vacinar e pessoas com imunossupressão Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

6. Proteção coletiva por meio da imunidade de rebanho

Quando você vacina seu filho, está protegendo também aqueles que não podem se vacinar, como bebês muito pequenos e pessoas com imunossupressão. “Essa é uma responsabilidade coletiva que todos devemos assumir”, ressalta a pediatra. >

7. Economia para o sistema de saúde

Investir em prevenção por meio das vacinas é até 20 vezes mais econômico do que tratar as complicações das doenças evitáveis, segundo estudos do Banco Mundial. Isso permite que os recursos sejam direcionados para outras necessidades em saúde. >

8. Rigoroso controle de qualidade

Instituições renomadas, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan, garantem a produção das vacinas com tecnologia de ponta e segurança máxima, incluindo rastreabilidade completa de todos os lotes produzidos. >

9. Incorporação rápida de inovações

O SUS demonstra agilidade na incorporação de novas vacinas. Recentemente, foram incluídas a vacina contra dengue (Qdenga) para adolescentes em áreas endêmicas, a meningocócica ACWY ampliada, e mantida a HPV quadrivalente com eficácia comprovada na prevenção de cânceres. >

10. Combate à desinformação

Cada vacina aplicada representa um ato de resistência contra movimentos antivacina que colocam toda a população em risco. A OMS considera a hesitação vacinal uma das 10 maiores ameaças à saúde global. >

A realidade preocupante dos números

Os dados de 2024 em Minas Gerais revelam coberturas abaixo do ideal em várias vacinas importantes: DTP (78,81%) para a difteria, tétano e coqueluche, segunda dose da tríplice viral (76,11%), hepatite A (75,86%) e meningocócica C (77,67%). Esses números indicam risco real de surtos, especialmente em periferias urbanas e municípios com menor estrutura de saúde. >

“Não podemos permitir retrocessos por medo infundado ou desinformação. A vacinação é segura, eficaz e representa um ato de amor pelos nossos filhos e pela comunidade”, conclui a Dra. Karolina Danielle. >

Mantenha as vacinas em dia

Para garantir a proteção adequada, é fundamental seguir rigorosamente o calendário vacinal, respeitando as idades recomendadas para cada imunizante. Consulte sempre o pediatra de sua confiança e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Lembre-se: vacinar é um ato de ciência, responsabilidade e cuidado com o futuro das nossas crianças. >

Por Letícia Carvalho >

