Com melhorias na sala, Cine Metrópolis retoma programação com estreias nacionais

Cine Metrópolis reabre com a estreia nacional do filme capixaba "Toda Noite Estarei Lá" . Crédito: Divulgação

Para os amantes de um bom filme, o Cine Metrópolis está de volta! Nesta próxima quinta (30), o cinema da Ufes retorna com o lançamento do filme capixaba “Toda Noite Estarei Lá”, além do cearense “A Filha do Palhaço”, e também a exibição de um clássico na sessão do Curso Imagens do Cinema. Ainda, o espaço contou com melhorias em acessibilidade e conforto aos espectadores.



Além de contar com sistema de projeção de som e imagem desde 2022, o espaço do Cine Metrópolis agora dispõe de um novo layout de cadeiras. A sala conta com espaços reservados para cadeirantes, assentos para pessoas com mobilidade reduzida e pessoas obesas, incluindo acompanhantes.

As poltronas azuis, que por três décadas acolheram a plateia, foram substituídas por novas poltronas. Agora, o público desfrutará de assentos retráteis e com porta-copos integrados. A climatização da sala também foi aprimorada.

Confira abaixo o serviço e a programação completa dos filmes que serão exibidos no retorno do Cine Metrópolis, na Ufes, de quinta (30) até o dia 5 de junho.

PROGRAMAÇÃO CINE METRÓPOLIS

"Toda Noite Estarei Lá", de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin (Brasil, 2023, 72 min)

Filme "Toda Noite Estarei Lá" está na programação do Cine Metrópolis. Crédito: Divulgação

Com Mel Rosário, o filme conta a luta de uma cabeleireira transexual por fazer valer seu direito constitucional à liberdade religiosa. No meio do enredo, Mel é impedida de frequentar o culto de sua preferência, mas isso não a faz desistir de professar sua fé. Toda noite ela prepara cartazes e os leva para a porta da igreja, à espera do dia que poderá voltar a entrar. O filme ainda traz o debate de uma ascensão de um governo ultraconservador e as dificuldades trazidas pela pandemia.

Horários de exibição:

16h: sexta (31), sábado (1)

sexta (31), sábado (1) 18h30: segunda (3), terça (4) e quarta (5)

segunda (3), terça (4) e quarta (5) 19h30: quinta (30), sexta (31) e sábado (1)

"A Filha do Palhaço", de Pedro Diogenes (Brasil, 2022, 104 min)

"A Filha do Palhaço", de Pedro Diogenes também está no cardápio de filmes. Crédito: David Felicio Araujo

Com Lis Sutter, Demick Lopes e Jesuíta Barbosa, o drama conta a história de Joana, uma adolescente de 14 anos que aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza interpretando a personagem Silvanelly. Apesar de pouco se conhecerem, pai e filha irão conviver e transformar relações.

Horários de exibição:

16h30: segunda (3), terça (4) e quarta (5)

segunda (3), terça (4) e quarta (5) 17h30: quinta (30), sexta (31) e sábado (1)

quinta (30), sexta (31) e sábado (1) 20h: segunda (3), terça (4) e quarta (5)

"Os Sonhadores", de Bernardo Bertolucci (UK/FRA/ITA, 2003, 115 min)

"Os Sonhadores", de Bernardo Bertolucci também será exibido. Crédito: Divulgação

Além das estreias, o curso "Imagens do Cinema" trará a exibição do clássico de Bernardo Bertolucci, "Os Sonhadores". Com Eva Green, Louis Garrel e Michael Pitt, ambientado do ano de 1968, o jovem Matthew vai estudar em Paris, onde conhece os gêmeos Isabelle e Theo. Os três logo se tornam amigos, dividindo experiências e relacionamentos, enquanto Paris vive a efervescência da revolução estudantil.

A exibição será no dia 05 de junho, às 13h e conta com entrada franca. Após a sessão, ocorrerá um debate com o professor do Departamento de Comunicação Social, Fabio Camarneiro. Para mais informações, acesse o site de Cinema da Ufes.

SERVIÇO

Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória – ES

Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória – ES Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia). Estudantes da Ufes têm entrada subsidiada mediante apresentação da carteira estudantil ou comprovante de matrícula e documento com foto.

R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia). Estudantes da Ufes têm entrada subsidiada mediante apresentação da carteira estudantil ou comprovante de matrícula e documento com foto. Pagamento: Dinheiro e PIX

Dinheiro e PIX Contato: (27) 4009-2379/2376 (8h às 18h) / [email protected]

(27) 4009-2379/2376 (8h às 18h) / [email protected] Para mais informações sobre os horários das exibições e dias da programação, clique aqui.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais