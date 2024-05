Festival de dança em Vitória vai ofertar mais de 100 bolsas de estudo

Apresentações acontecerão de sexta (24) a domingo (26). Crédito: Divulgação

Que tal um festival com dança, música e com a oferta de mais de 100 bolsas de estudo para os dançarinos? O concurso inicia nesta sexta-feira (24) e vai até domingo (26), e vai oferecer prêmios em dinheiro, bolsas de estudo, contratos em companhias nacionais e internacionais, que totaliza mais de meio milhão de reais em bolsas para jovens estudantes de dança.



Entre os inscritos, estão mais de 400 bailarinos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bolívia e Argentina. A banca dos jurados também contará com profissionais renomados do Brasil e do exterior, que além de julgar as performances também compartilharão seus conhecimentos em workshops durante os três dias de evento.

A primeira edição do festival no estado traz para Vitória oportunidades que por muitos anos foram ofertadas apenas em grandes eventos do Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda, o GPDES é reconhecido nacional e internacionalmente como uma das maiores mostras de dança do Brasil, é o que diz Gustavo Ribeiro, idealizador da exposição e bailarino capixaba.

“O GPIDES já nasce com perspectivas de alta qualidade. Os bailarinos inscritos são de altíssimo nível técnico e as oportunidades buscam não apenas reconhecer os talentos, mas também impulsionar carreiras no cenário global. Chegamos com aquilo que o cenário da dança no Espírito Santo já precisava a muito tempo” Gustavo Ribeiro, um dos diretores do festival

Além disso, o festival ainda possui parceria com grandes eventos com o American Dance Competition e o Universal Ballet Competition, dois maiores concursos estudantis de dança do mundo. Suas finais são nos Estados Unidos, envolvendo mais de 20 mil bailarinos de 40 países. Veja a programação completa:

SERVIÇO

Grande Prêmio Internacional de Dança do Espírito Santo - com apresentações no Teatro da Ufes e Workshops no Lenira Borges Ballet Studio, na Praia do Canto

Sexta-feira (24)

Ensaios de palco - a partir das 10h no Teatro Universitário

Coach de Variação de Repertório com Gustavo Ribeiro (EUA) - de 12h às 17h no Lenira Borges Ballet Studio (esgotado)

Aula de Jazz Dance (+13) com Edy Wilson (BRA) - de 19h às 20h30 no Lenira Borges Ballet Studio





Sábado (25)

Ensaios de palco - a partir das 10h no Teatro Universitário ● Aula de Ballet Clássico (8 a 13 anos) com Casey Franklin (EUA) - de 9h às 10h30 no Lenira Borges Ballet Studio (esgotado)

Aula de Ballet Clássico (+13) com Gustavo Ribeiro (BRA) - de 10h30 às 12h no Lenira Borges Ballet Studio

Aula de Jazz Dance (+13) com Edy Wilson (BRA) - de 13h às 14h30 no Lenira Borges Ballet Studio



Domingo (26)

Aula de Ballet Clássico (+13) com Priscila Yokoi (BRA) - de 9h às 10h30 no Lenira Borges Ballet Studio (esgotado)

Aula de Contemporâneo (+13) com Luisa Vilar (BRA) - de 10h30 às 12h no Lenira Borges Ballet Studio





Ingressos ainda disponíveis estão à venda no site da Lebillet.

