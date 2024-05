Criança do ES pinta o rosto inteiro com batom da mãe: 'Mais de 10h para tirar tudo'

Menina de 3 anos do ES viraliza ao se sujar com batom de alta fixação da mãe. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Muitas crianças gostam de pegar as roupas dos pais para brincar e até mesmo a maquiagem. A pequena Alice, de 3 anos, levou a brincadeira a sério demais e deu um susto nos pais no domingo ao pegar um dos batons da mãe para maquiar as bonecas. A menina pintou o rosto todo com um produto de alta fixação.



A mãe contou que foram necessários muitos banhos e quase 10h de trabalho até a maior parte do batom sair. A situação toda e, principalmente, o estado que a menina ficou, rendeu gargalhadas e alcançou mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais. A mãe, Nayane Zani Silva, de 35 anos, contou ao g1 que a situação foi uma mistura de desespero e risadas.

Alice sempre gostava de passar batons nas bonecas, brincar de salão de beleza. Aí, meu marido me perguntou se ela podia pegar um dos meus batons velhos. A gente estava na cozinha, demos o batom pra Alice e ela saiu correndo pro quarto. Foi coisa de 5 minutos e ela saiu do quarto toda roxa, com uma aparência que dava até medo. Parecia maquiagem cenográfica

BATOM MUDOU ATÉ DE COR

Nayane disse ainda que o batom era roxo, mas quanto mais lavavam e tentavam tirar o produto embaixo do chuveiro, ele foi mudando de cor e adquiriu um tom avermelhado. Segundo ela, depois de uns quatro banhos ela percebeu que o pigmento não saía, e começou a ficar preocupada.

"Eu postei para tentar receber algum conselho do que poderia dar certo. Deram a ideia de óleo. Eu passei um óleo de uva e só assim aos poucos, e passando o algodão de leve, o produto começou a sair", relatou Nayane. E depois de mais de 10h que a limpeza facial foi terminar, com Alice dormindo no colo dos pais, enquanto eles faziam de tudo para tentar tirar qualquer vestígio do batom.

Enquanto a gente estava desesperado, a Alice não parava de rir. Nosso filho mais velho, de 11 anos, também estava achando engraçado. A gente teve que passar o óleo até nas pernas, costas, tudo. Ela chegou até a colocar o batom na boca e eu consegui tirar. Tivemos que escovar muito os dentes dela para sair. Foram mais de 10 horas para tirar tudo"

O QUE DIZEM OS MÉDICOS?

Depois de 24h da publicação, a postagem no X (antigo Twitter) já tinha mais de três milhões de visualizações e mais de 900 comentários, dentre eles, muitas mães falando que já passaram por situações parecidas.

Ela tem batons próprios para crianças, porque ela adora brincar de maquiagem nas bonecas, mas a gente sempre tira depois. Alice sai passando no sofá, na parede, mas dessa vez foi mais assustador porque era muito difícil de tirar

Segundo o dermatologista Diego Soeiro, é importante ficar atento ao dar batons para crianças, principalmente por conta da composição. Ele diz que a maioria dos batons convencionais contém chumbo e outros materiais pesados. Esses metais são considerados tóxicos e prejudicam o sistema nervoso central, as funções hormonais e até o sistema respiratório.

A mãe contou que a filha não teve nenhuma reação alérgica, e que a partir de agora vai deixar Alice longe dos cosméticos. Outra orientação é que a aplicação dos cosméticos nas crianças seja feita por adultos. Em casos assim, o dermatologista disse que pode ser utilizado a vaselina como substância emoliente para retirar o produto.

"Existem marcas de cosméticos no mercado com linhas infantis, que podem ser usado em crianças. Porém eu recomendo sempre a aplicação ser feita por adultos e a partir dos 3 anos de idade. Com relação a ingestão, em casos mais graves, pode haver alguma gastroenterite que evoluiria com prováveis dores abdominais, diarreia e vômitos", disse o profissional.

O ideal é não manter ao alcance delas, principalmente as maquiagens de adultos. Diálogo familiar mostrando para a criança que ela já é linda sem maquiagem e caso aconteça algo do gênero, os pais não entrarem em pânico. Além disso é muito importante procurar o médico para esclarecer as dúvidas e sanar as possíveis complicações

E NÃO PAROU POR AÍ!

Mesmo "tristinha" por não estar maquiada depois dos banhos, Alice foi para a creche nesta segunda-feira (20) na Barra do Jucu, em Vila Velha, com quase nenhum vestígio da maquiagem. Apenas perto da raiz do cabelo ainda era possível ver um sombreado vermelho.

*Com informações do portal G1 Globo

