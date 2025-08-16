Hoje tem mais

Diversidade de ritmos e de sotaques agita a primeira noite do Movimento Cidade

Programação reúne atrações nacionais e capixabas, como Duquesa e Baiana System. Público ferveu e aqueceu noite de temperatura amena

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:04

A cantora Duquesa foi uma das principais atrações do primeiro dia de festival Crédito: Larissa Fontes

O Parque da Prainha, em Vila Velha, se transformou em um grande ponto cultural na noite de sexta-feira (15) com a abertura do Festival Movimento Cidade, em sua 7ª edição. A programação reúne música, manifestações artísticas e ocupação dos espaços públicos. O primeiro dia entregou ao público shows da artista capixaba Ada Koffi, além das participações do Trio Mocotó, Duquesa e Baiana System. A música capixaba foi representada no pelo show de Ada Koffi, que trouxe seu MPB rico em referências à cultura afrobrasileira.

“Este ano vim com um show totalmente autoral, potência capixaba com uma banda completa, com uma participação chamada Maracatu Santa Maria, que vai estar linda demais nesse palco. Então estou feliz, me sinto honrada”, contou a artista, que recebeu os alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo.

Além de nomes capixabas, o festival também levou ao palco músicos de outros cantos do país: Baiana System (BA), Duquesa (BA) e Trio Mocotó (SP). Nereu Gargalo, integrante do trio paulista, afirma que saiu do palco feliz com a vibração da plateia capixaba: “A felicidade de trabalhar com um público tão convidativo e participante do que nós estávamos fazendo é boa demais”, comemorou.

Experiências do público e movimentos sociais

Público pôde conferir ações imersivas em um espaço com vários pontos instagramáveis Crédito: Ana Muniz

Entre os que aproveitaram o primeiro dia estava a publicitária Bebel Lacourt, moradora da Prainha, que voltou ao evento pela segunda vez. Ela contou que decidiu levar o filho adolescente, mesmo depois de os amigos dele terem desistido de ir. “Eu falei: se eles não vão, você vai comigo. Então trouxe ele, que é o meu companheiro de shows”, relatou.

O Movimento Cidade também abre espaço para movimentos sociais, que ganham visibilidade e contato com um novo público. É o caso do Núcleo Produtivo Ícones da Cultura Capixaba, formado só por mulheres e presente pela primeira vez no festival. Para a coordenadora Jupiara Silva, a experiência de estar em um evento do porte do Movimento Cidade tem sido positiva, o grupo comercializa itens artesanais que representam ícones da cultura do estado. “As vendas estão indo bem e a expectativa é muito legal por estarmos em um lugar mais amplo”, contou.

Essa pluralidade de experiências também é observada pelo público mais jovem. Para o estudante de engenharia de produção Cleber Alves Martins, o principal diferencial do festival é a diversidade de espaços e atividades que vão além da música, permitindo que a programação seja mais rica. Estando pela segunda vez no Movimento Cidade, o estudante também destaca o caráter envolvente do festival, fruto da conexão gerada entre as diferentes culturas presentes.

Atrações do final de semana

O Movimento Cidade 2025 está só começando: até domingo, a Prainha recebe grandes nomes da cena nacional e capixaba, além de manifestações culturais e atividades para todas as idades. Depois da energia do primeiro dia, a expectativa é ainda maior para os próximos shows e encontros.

Neste sábado sobem ao palco Pabllo Vittar, Os Garotin, MC Luanna e FBC, em mais uma noite com entrada gratuita. Jovens de 16 e 17 anos podem participar mediante apresentação de documento oficial com foto. Já os menores de 16 precisam estar acompanhados do responsável legal. A programação completa pode ser conferida no Instagram @movimento.cidade

* Esta matéria é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O conteúdo teve orientação e edição do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

