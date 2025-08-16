Festival Movimento Cidade

Pabllo Vittar revela vontade de passear pelo ES e promete show especial em Vila Velha

Em conversa com HZ, artista contou detalhes do show que fará em terras capixabas neste sábado (16) e revelou curiosidades de vindas anteriores ao ES

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:00

Pabllo Vittar fala sobre repertório e lembranças do ES Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Pabllo Vittar desembarca no Espírito Santo neste sábado (16) para um reencontro especial com o público capixaba. A artista é uma das atrações principais do Festival Movimento Cidade e vai subir ao palco montado no Parque da Prainha, em Vila Velha, com entrada gratuita. E claro, HZ conversou com ela sobre a apresentação no ES.

Pabllo Vittar é atração do Festival Movimento Cidade Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress

O setlist do show foi pensado para unir o presente e o passado da carreira. No show, a artista apresenta a turnê “Batidão Tropical 2.0”, com hits como “K.O.”, “Amor de Que” e “Modo Turbo”, além de novidades, incluindo o single “Fantasía”, parceria com a argentina Nathy Peluso.

Com entrada gratuita, o Festival Movimento Cidade reforça a importância de democratizar o acesso à cultura. “A arte e a cultura têm um poder muito grande de transformação e muitas pessoas não têm tempo ou condições financeiras para bancar ingresso de shows. Festivais gratuitos permitem esses acessos”, destaca Pabllo.

Pabllo diz que gostaria de visitar o ES com mais calma Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress

O retorno ao Estado reacende lembranças especiais para Pabllo. “A culinária é ótima, as pessoas são super legais. Sempre que posso dou uma passadinha na praia”, conta a artista, que ainda não teve a chance de visitar o Espírito Santo a passeio, mas garante que isso está nos planos.

Vem aí

Quando: 15 e 16 de agosto (sábado e domingo)

15 e 16 de agosto (sábado e domingo) Onde: Parque da Prainha, quadra da MUG e Parque Cultural Casa do Governador – Vila Velha

Parque da Prainha, quadra da MUG e Parque Cultural Casa do Governador – Vila Velha Entrada gratuita (retirada de ingressos para o Parque Cultural pelo site: byinti.com)

(retirada de ingressos para o Parque Cultural pelo site: byinti.com) Classificação: livre

