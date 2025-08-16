Pabllo Vittar revela vontade de passear pelo ES e promete show especial em Vila Velha

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:00
Pabllo Vittar desembarca no Espírito Santo neste sábado (16) para um reencontro especial com o público capixaba. A artista é uma das atrações principais do Festival Movimento Cidade e vai subir ao palco montado no Parque da Prainha, em Vila Velha, com entrada gratuita. E claro, HZ conversou com ela sobre a apresentação no ES.
O setlist do show foi pensado para unir o presente e o passado da carreira. No show, a artista apresenta a turnê “Batidão Tropical 2.0”, com hits como “K.O.”, “Amor de Que” e “Modo Turbo”, além de novidades, incluindo o single “Fantasía”, parceria com a argentina Nathy Peluso.
Com entrada gratuita, o Festival Movimento Cidade reforça a importância de democratizar o acesso à cultura. “A arte e a cultura têm um poder muito grande de transformação e muitas pessoas não têm tempo ou condições financeiras para bancar ingresso de shows. Festivais gratuitos permitem esses acessos”, destaca Pabllo.
O retorno ao Estado reacende lembranças especiais para Pabllo. “A culinária é ótima, as pessoas são super legais. Sempre que posso dou uma passadinha na praia”, conta a artista, que ainda não teve a chance de visitar o Espírito Santo a passeio, mas garante que isso está nos planos.
HZ vai estar presente na 7ª edição do Movimento Cidade, o festival de cultura urbana do Espírito Santo, que neste ano acontece em Vila Velha, no Parque da Prainha, nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Nós preparamos um lounge instagramável, que estará disponível durante os três dias de evento. O espaço conta com puffs espalhados para relaxar com conforto e ainda permite acompanhar os shows de um ponto privilegiado, sem perder nenhum detalhe.
E tem mais: nos dias 15 e 16, o público vai poder se entreter com as tatuagens temporárias personalizadas, com frases dos artistas que se apresentam no festival. Cada pessoa poderá escolher a que mais combina com seu estilo e mostrar o mood do momento.
