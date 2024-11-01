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Música

Aniversário da Pabllo Vittar: confira o top 10 das músicas mais ouvidas

Considerada a drag queen mais popular do mundo, Pabllo é um ícone da música e da diversidade que conquista ouvintes do mundo inteiro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:26

A drag queen cantora Pabllo Vittar em ensaio de fotos para o disco 'Batidão Tropical Vol. 2'
A drag queen cantora Pabllo Vittar em ensaio de fotos para o disco 'Batidão Tropical Vol. 2' Crédito: Gabriel Renné/Divulgação
Rá-rá-rá-tim-bum! Hoje, dia 1º de novembro, Pabllo Vittar comemora seu 31º aniversário, e não podemos deixar de comemorar com estilo. HZ revelou um presente especial para os fãs: o ranking das 10 músicas mais ouvidas da drag queen mais populares do mundo!
Pabllo Vittar, nascida em Uberlândia (MG), iniciou sua trajetória musical com o sucesso estrondoso de “Open Bar” em 2015. Desde então, ela se tornou um ícone da música e da diversidade, conquistando fãs no Brasil e no mundo inteiro. Reconhecida pela revista Time como uma das “Líderes da Próxima Geração” e pela Forbes como a “drag queen mais popular do mundo”, Pabllo continua a quebrar barreiras e a fazer história.
Com sucessos que já fazem parte da nossa playlist, como “KO”, “Corpo Sensual” e “Amor de Que”, Pabllo Vittar não para de crescer. Na plataforma de streaming Deezer, 75% dos ouvintes de Pabllo são homens e 25% são mulheres, predominantemente na faixa etária de 18 a 45 anos. As cidades brasileiras onde ela é mais ouvida incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza.

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A popularidade de Pabllo Vittar também fica evidente nos números da plataforma. Em abril, ela teve um crescimento impressionante de 550% em streams, com “São Amores” liderando a lista. E não para por aí: com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e uma base de fãs super engajada, Pabllo se mantém como a drag queen mais seguida do mundo.
Para comemorar esse aniversário especial, HZ revelou as 10 músicas mais ouvidas de Pabllo Vittar pelos fãs brasileiros:
  1. Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult)
  2. São Amores
  3. Pede Pra Eu Ficar (Listen To Your Heart)
  4. Ai Ai Ai Mega Príncipe
  5. Me Usa
  6. Rubi
  7. AMEIANOITE
  8. MODO TURBO
  9. Pra Te Esquecer
  10. Idiota
Essas faixas mostram a diversidade e a energia contagiante de Pabllo, que continua a inspirar e a conquistar corações por onde passa. Agora é só dar play nas músicas favoritas e comemorar os 31 aninhos da queen!

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