Aniversário da Pabllo Vittar: confira o top 10 das músicas mais ouvidas

A drag queen cantora Pabllo Vittar em ensaio de fotos para o disco 'Batidão Tropical Vol. 2' Crédito: Gabriel Renné/Divulgação

Rá-rá-rá-tim-bum! Hoje, dia 1º de novembro, Pabllo Vittar comemora seu 31º aniversário, e não podemos deixar de comemorar com estilo. HZ revelou um presente especial para os fãs: o ranking das 10 músicas mais ouvidas da drag queen mais populares do mundo!

Pabllo Vittar, nascida em Uberlândia (MG), iniciou sua trajetória musical com o sucesso estrondoso de “Open Bar” em 2015. Desde então, ela se tornou um ícone da música e da diversidade, conquistando fãs no Brasil e no mundo inteiro. Reconhecida pela revista Time como uma das “Líderes da Próxima Geração” e pela Forbes como a “drag queen mais popular do mundo”, Pabllo continua a quebrar barreiras e a fazer história.

Com sucessos que já fazem parte da nossa playlist, como “KO”, “Corpo Sensual” e “Amor de Que”, Pabllo Vittar não para de crescer. Na plataforma de streaming Deezer, 75% dos ouvintes de Pabllo são homens e 25% são mulheres, predominantemente na faixa etária de 18 a 45 anos. As cidades brasileiras onde ela é mais ouvida incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza.

A popularidade de Pabllo Vittar também fica evidente nos números da plataforma. Em abril, ela teve um crescimento impressionante de 550% em streams, com “São Amores” liderando a lista. E não para por aí: com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e uma base de fãs super engajada, Pabllo se mantém como a drag queen mais seguida do mundo.

Para comemorar esse aniversário especial, HZ revelou as 10 músicas mais ouvidas de Pabllo Vittar pelos fãs brasileiros:

Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult) São Amores Pede Pra Eu Ficar (Listen To Your Heart) Ai Ai Ai Mega Príncipe Me Usa Rubi AMEIANOITE MODO TURBO Pra Te Esquecer Idiota